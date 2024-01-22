Пара зробила однакові тату в однаковому місці за декілька годин до знайомства – фото

Пара дивним чином зробила одне і те ж татуювання, на тому самому пальці, в один і той же день – до того, як вони зустрілися вперше.

Про це пише Mirror.

Еліс Мандрі розповіла, що вона та її нинішній хлопець Морган виявили, що обидва зробили татуювання зі словом "Promise" (обіцянка) на середньому пальці за декілька годин до того, як зустрілися на рейві.

Еліс пояснила, що в тому, чому пара зробила татуювання, є окремий "особистий зміст", але вони знайшли "приголомшливим" той факт, що вони зробили "одне і те ж татуювання" в "один і той же день".

Дівчина спланувала похід на нічний рейв зі своєю найкращою подругою, але протягом дня їй стало нудно, тож вона вирішила набити собі татуювання.

Еліс Мандрі / Фото: alicemandry1/ CATERS NEWS

Намагаючись знайти натхнення, вона пошукала в Інтернеті і натрапила на слово "promise", нанесене на чийсь палець, яке знайшло у неї відгук і надихнуло її піти і зробити це самій.

Пізніше того ж вечора, коли рейв добіг кінця, Еліс та її подруга почали розмовляти з парою хлопців.

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Наступного дня Еліс та Морган вирішили піти на побачення, щоб перекусити та відновити сили після минулої ночі, коли дівчина помітила на пальці свого супутника харчову плівку. Під час побачення вона вирішила запитати його про пов'язку, і він пояснив, що напередодні зробив татуювання.

Вже шокована новиною про те, що він теж зробив татуювання, Еліс була приголомшена тим, що було після цього, коли Морган показав, що він зробив те саме татуювання, що і вона.

Пара зробила однакові татуювання до першої зустрічі / Фото: alicemandry1/ CATERS NEWS

Вона пояснила: "Я не могла припинити дивитися на це, але подумки думала, що якщо я скажу йому це, він подумає те саме, що я. Або це мій переслідувач, або ми споріднені душі. І я сподівалася, що він не думає, що я його сталкерка. Я просто сказала: "Не знаю, як тобі це сказати, але, по суті, у нас однакові татуювання. Я теж це зробила учора". Ми обидва просто сиділи, дивилися одне на одного і думали: "Що тут відбувається? Що це за чаклунство?". Нас не було одне одного у соціальних мережах, він живе за 45 хвилин від мене, ми буквально не були знайомі, у нас однакові татуювання, точно на одному пальці, на одній руці, абсолютно однаковим шрифтом. Ми просто продовжили говорити про те, як це дивно, і дійшли до теми, що я маю тиждень відпустки і що я дуже хочу кудись поїхати. Він просто глянув на мене і сказав, що в нього теж тиждень відпустки! А потім ми обидва забронювали відпочинок у Туреччині та поїхали наступного дня. А решта вже історія".

Еліс Мандрі / Фото: alicemandry1/ CATERS NEWS

Нагадаємо, дружина публічно зганьбила свого чоловіка за зраду. Про це дізнався "увесь світ".

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