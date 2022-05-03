Парад військових з холодильниками: Кім пофантазував на тему "святкування" Росією 9 Травня (відео)

Російська влада планує 9 травня провести парад на Червоній площі у Москві.

Керівник Миколаївської ОВА Віталій Кім пофантазував на тему "святкування" Росією Дня перемоги 9 травня. Його він називає "Днем ганьби".

Думками очільник Миколаївщини поділився у своєму ранковому відео 3 травн.

Тренування літаків, марширування солдатів та "дівчаток у чорній фомі, схожій на СС" - він називає "сюром".

"Ніхто росянам не казав, що передчасно святкувати перемогу під час війни – це погана прикмета? Не уявляю, що вони там покажуть, та як це піднесуть. Парад військових із холодильниками чи колони викрадених "КАМАЗів" із зерном із Херсонської області? Ганебна перемога. Ганебна війна. Божевільня. Божевільня "Сонечко". Я так розумію, що це будуть "крутити скрізь під час війни. Напевно, нап'ються всі знову. Будуть кричати: "Діди воювали". Катастрофа", - поділився думками Кім.

Як повідомлялося, цього року військовий парад на Червоній площі у Москві 9 травня за розмахом буде не таким численним, як минулого року. Зазначається, що менше буде як людей, так і техніки, а також до столиці Росії цього року не приїде і жоден закордонний лідер.

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