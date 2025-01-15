Парашутист випадково приземлився у вольєрі з тваринами: кому він склав компанію в зоопарку

У нідерландському місті Ренен парашутист випадково приземлився у вольєрі з мавпами зоопарку Ouwehands Dierenpark.

Про це повідомляє NOS.

Парашутист мав приземлитися на центральному майданчику сусіднього футбольного клубу, де було введено в експлуатацію нове поле зі штучним покриттям. Із невідомих причин це не вдалося, і чоловік приземлився з парашутом у вольєрі бонобо.

Під час приземлення мавпи були всередині. За словами директора зоопарку Робіна де Ланге, парашутисту дуже пощастило. "Ще 100 метрів – і він приземлився б у вольєрі зі слонами або левами", - сказав він.

Зоопарк співпрацює з футбольним клубом, щоб уникнути подібних проблем у майбутньому. "Це був справжній шок", - каже Де Ланге. "Таке не повинно повторитися".

Нагадаємо, нещодавно в Аргентині туристка на параплані впала на лінії електропередач, знеструмивши цілий район. Цей відпочинок вона точно не забуде.

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