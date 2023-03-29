Парашутистка заплуталася у високовольтних електричних кабелях: чим все закінчилося (відео)

У Каліфорнії парашутистка безнадійно заплуталася у високовольтних кабелях.

Про це пише dailystar.co.uk.

Жінка, яка здійснила свій перший стрибок, пропустила заплановане місце приземлення та заплуталася у високовольтних лініях електропередач.

Пожежників з округу Ріверсайд викликали на озеро Ельсінор, щоб врятувати новачка. Електроенергію у цьому районі довелося відключити, доки її відв'язували від кабелів.

Начальник батальйону пожежної охорони Каліфорнії Джефф Робертс сказав, що не знає, як жінці вдалося уникнути удару струмом.

Жінка, яка відмовилася назвати своє ім'я, не постраждала внаслідок нещасного випадку. Вона пояснила, що просто звернула не туди: "Отже, я намагалася пропустити цю лінію електропередач, потім різко повернула праворуч, а потім в'їхала в іншу лінію електропередач".

Генеральний менеджер і співвласник Skydive Elsinore Джош Голл сказав, що інцидент був "дуже рідкісним", заявивши, що щорічно відбувається понад 100 000 стрибків.

Фото: скриншот з відео

Він додав, що парашут "розкрився належним чином і був у чудовому робочому стані", але вона зробила помилку і відхилилася від зони скидання.

Очевидець сказав, що він був здивований, побачивши, що жінка поводиться так спокійно, враховуючи скрутне становище, в якому вона опинилася.

"Вона просто відпочивала там, що було дивно, тому що це досить страшно", - сказав він.

Нагадаємо, колишній шахрай Курсат Йилдирим втретє виграв у лотерею. Чоловік, який у вересні минулого року зірвав джекпот у розмірі понад 10 мільйонів доларів, всього за пів року розбагатів ще на декілька тисяч.

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