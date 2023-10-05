Пари, які познайомилися онлайн, менш щасливі в шлюбі: дослідження

Нове дослідження показало, що подружжя, які познайомилися в Інтернеті, менш задоволені своїм шлюбом, ніж пари, які зустрілися особисто.

Про це пише nypost.com.

Для отримання результатів експерти опитали 923 одружених дорослих у США старше 18 років. Приблизно половина учасників дослідження познайомилася зі своєю другою половинкою на сайті знайомств, а решта – через друзів, родичів, на роботі або в нічному клубі.

"Результати надали докази ефекту онлайн-знайомств… Ті, хто познайомився в Мережі, повідомили про нижчу якість шлюбів, ніж ті, хто познайомився зі своєю другою половинкою оффлайн", — йдеться в аналізі, проведеному у вересні 2023 року дослідниками з Університету штату Аризона.

Дослідники прагнули визначити, як місце зустрічі пар, у застосунку чи реальному житті, впливає на задоволеність та стабільність їхніх шлюбів.

Учасників запитали: "Наскільки добре ваш партнер задовольняє ваші потреби?", "Наскільки ви задоволені своїм шлюбом?", щоб визначити їхню загальну задоволеність шлюбом, а також "Ви чи ваш партнер колись серйозно пропонували ідею розлучення?", щоб вказати на стабільність.

"Учасники, які зустріли своє кохання під час онлайн-знайомств, повідомили про більшу соціальну маргіналізацію, ніж ті, хто зустрівся офлайн", - пишуть дослідники, які визначили соціальну маргіналізацію як те, наскільки американське суспільство відкидає певний тип романтичних пар.

Tinder / Фото: pixabay.com

Хоча вчені зазначили, що онлайн-знайомства стали широко популярними за останнє десятиліття, особливо серед представників покоління Z та міленіалів віком від 18 до 29 років, попередні дослідження показали, що люди в США, як і раніше, надають більшого значення стосункам, які починаються особисто.

Згідно з дослідженням ASU, стрес, спричинений соціальною маргіналізацією, часто призводить до того, що кібераматори відчувають менше "мережевого схвалення" — тобто підтримки та прийняття з боку друзів та родини. Без благословення близьких, ті, хто познайомився в Мережі, починають втрачати надію на свій шлюб.

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"Підтримка, яку пари отримують (або не отримують) від своїх соціальних мереж, може мати важливі наслідки для якості їхніх стосунків", - йдеться у дослідженні. "Дослідження показали, що чим більше друзі та сім'я схвалюють стосунки людини, тим більше кохання, задоволення та відданості вона відчуває щодо свого партнера".

Дослідники запропонували декілька факторів, що сприяють незадоволенню шлюбів тих, хто надає перевагу віртуальним побаченням.

"Люди, які одружуються з кимось, з ким вони познайомилися онлайн, ймовірно, будуть молодшими за тих, хто зустрів свого партнера офлайн", — написали вони. "Інтернет-знайомства також збільшують кількість знайомств, а це означає, що люди, які використовують ці платформи, можуть нагромадити більше досвіду, ніж інші, перш ніж обрати чоловіка або дружину".

Проте більший досвід знайомств може означати меншу проникливість.

"Це також може означати, що люди, які знайомляться в Інтернеті, перевантажені своїми можливостями, що потенційно призводить до меншого задоволення та ухвалення невірних рішень з боку партнера", - додали автори.

Нагадаємо, 35-річна жінка відверто зізналася, чому досі незаймана та жодного разу не цілувалася. Вона вважає за краще "залишитися вдома і з'їсти торт", а не піти кудись на побачення.

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