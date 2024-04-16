Пару, яка прожила у шлюбі 21 рік, офіційно розлучили без її відома: що сталося

Проста помилка клерка лондонської юридичної фірми Vardags, який випадково обрав не той файл у меню на онлайн-порталі, призвела до безповоротного розлучення не тієї пари.

Про це пише Oddity Central.

Старший суддя нещодавно відмовився скасувати розлучення подружжя Вільямс, яке прожило у шлюбі 21 рік до 2023 року, коли розлучилося.

Подружжя перебувало в процесі укладання фінансових угод, коли клерк випадково обрав їх для остаточного розлучення, що дозволило їм розлучитися менш ніж за пів години. Усі спроби судді скасувати цю помилку були відхилені, оскільки довіра громадськості до справді остаточного рішення про розірвання шлюбу була важливішою.

"Існує сильний суспільний інтерес у повазі до визначеності та остаточності, які випливають з остаточного рішення про розлучення, і підтримці статус-кво, який воно встановило", - сказав Ендрю Макфарлейн, президент сімейного відділу.

Також читайте Чоловік 35 років використовував особистість іншої людини: що він встиг зробити і хто за це поплатився

З іншого боку, представник Vardags пояснив, що юрист фірми використав онлайн-портал, щоб помилково подати заяву на отримання остаточного рішення для пари, яка не була готова до розлучення. Їм ще потрібно було врегулювати фінансові питання, але щойно було отримано остаточне рішення, розлучення було офіційно оформлене всього за 21 хвилину.

Компанія усвідомила помилку через два дні після того, як вона сталася, але коли вона звернулася до високого суду з проханням скасувати остаточне рішення про розлучення, їй було відмовлено. Фірма наполягала на тому, що її співробітник випадково обрав справу пари простим клацанням миші, але суддя пояснив, що насправді для отримання остаточного наказу потрібно було пройти декілька екранів на порталі.

"Як і в багатьох подібних онлайн-процесах, оператор може потрапити на фінальний екран, де робиться останній клік мишею, лише після того, як пройде низку попередніх екранів", - сказав Макфарлейн.

Власниця компанії Айша Вардаг, яку називають британською "примадонною розлучень", назвала рішення судді "поганим", стверджуючи, що воно дозволяє комп'ютеру сказати "ні, ви розлучені".

"Держава не повинна розлучати людей на підставі канцелярської помилки", - зазначила вона. "З боку особи, яка розлучається, має бути намір, тому що принцип наміру лежить в основі справедливості нашої правової системи. Коли помилка доводиться до відома суду, і всі визнають, що помилка була допущена, вона, очевидно, повинна бути виправлена... Це означає, що поки що наше законодавство говорить, що вас можуть розлучити через помилку, допущену в онлайн-системі. І це просто неправильно, нерозумно, несправедливо".

Нагадаємо, маму похвалили за те, що вона вигнала вагітну доньку з дому. Вона пояснила, у чому причина.

Читайте також: