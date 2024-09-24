Пару заскочили за сексом на вершині гори: дещо інше шокувало глядачів ще більше (фото)

У Гонконгу пара зайнялася сексом просто на вершині гори.

Про це пише Daily Star.

Кліп був знятий очевидцями з вікна багатоповерхівки з видом на вершину вдалині. Під час знімання людина за камерою повільно наближає гору. Зрештою, в кадр потрапляють двоє людей, які розважаються.

Пара зайнялася сексом на вершині гори / Фото: скриншот з відео

Гора, про яку йдеться – Скеля Леваі, висота якої становить 495 м. Місцеві мешканці були спантеличені діями цієї пари, що мають рейтинг 18+.

Пара зайнялася сексом на вершині гори / Фото: скриншот з відео

Інші, однак, були більш здивовані потужністю зуму камери телефона. У Мережі юзери коментують:

Кохання між чоловіками та жінками – це абсолютно нормально

Вони можуть кохатися вдома. Навіщо робити це на Скелі Лева?

Чи може телефон зняти щось на такій відстані? Яка це модель?

Звідки вони знали, що там щось відбувається, щоб збільшити це?

А вони не бояться, що так захопляться, що можуть впасти з гори?

Згідно з місцевим законодавством, людям, які вчиняють непристойні дії в громадських місцях, загрожує штраф у розмірі 2 000 гонконгських доларів (10600 грн) і до шести місяців ув'язнення.

А ті, хто публікує непристойні матеріали, можуть бути оштрафовані на суму до 1 млн гонконгських доларів (5,3 млн грн) і отримати до трьох років ув'язнення.

Нагадаємо, стюардеса розповіла, як пілоти займаються сексом з бортпровідницями та влаштовують оргії. Вона викрила розпусні витівки персоналу авіакомпаній.

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