Пару заскочили за сексом на вершині гори: дещо інше шокувало глядачів ще більше (фото)

Хтивих коханців зняли на відео.
У Гонконгу пара зайнялася сексом просто на вершині гори.
Про це пише Daily Star.
Кліп був знятий очевидцями з вікна багатоповерхівки з видом на вершину вдалині. Під час знімання людина за камерою повільно наближає гору. Зрештою, в кадр потрапляють двоє людей, які розважаються.
Гора, про яку йдеться – Скеля Леваі, висота якої становить 495 м. Місцеві мешканці були спантеличені діями цієї пари, що мають рейтинг 18+.
Інші, однак, були більш здивовані потужністю зуму камери телефона. У Мережі юзери коментують:
- Кохання між чоловіками та жінками – це абсолютно нормально
- Вони можуть кохатися вдома. Навіщо робити це на Скелі Лева?
- Чи може телефон зняти щось на такій відстані? Яка це модель?
- Звідки вони знали, що там щось відбувається, щоб збільшити це?
- А вони не бояться, що так захопляться, що можуть впасти з гори?
Згідно з місцевим законодавством, людям, які вчиняють непристойні дії в громадських місцях, загрожує штраф у розмірі 2 000 гонконгських доларів (10600 грн) і до шести місяців ув'язнення.
А ті, хто публікує непристойні матеріали, можуть бути оштрафовані на суму до 1 млн гонконгських доларів (5,3 млн грн) і отримати до трьох років ув'язнення.
Нагадаємо, стюардеса розповіла, як пілоти займаються сексом з бортпровідницями та влаштовують оргії. Вона викрила розпусні витівки персоналу авіакомпаній.
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