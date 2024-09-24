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Пару заскочили за сексом на вершині гори: дещо інше шокувало глядачів ще більше (фото)

Пару заскочили за сексом на вершині гори: дещо інше шокувало глядачів ще більше (фото)

Пару заскочили за сексом на вершині гори: дещо інше шокувало глядачів ще більше (фото)

Пара зайнялася сексом на вершині гори / Фото: скриншот з відео

Хтивих коханців зняли на відео.

У Гонконгу пара зайнялася сексом просто на вершині гори.

Про це пише Daily Star.

Кліп був знятий очевидцями з вікна багатоповерхівки з видом на вершину вдалині. Під час знімання людина за камерою повільно наближає гору. Зрештою, в кадр потрапляють двоє людей, які розважаються.

Пара зайнялася сексом на вершині гори / © скриншот з відео
Пара зайнялася сексом на вершині гори / Фото: скриншот з відео

Гора, про яку йдеться – Скеля Леваі, висота якої становить 495 м. Місцеві мешканці були спантеличені діями цієї пари, що мають рейтинг 18+.

Пара зайнялася сексом на вершині гори / © скриншот з відео
Пара зайнялася сексом на вершині гори / Фото: скриншот з відео

Інші, однак, були більш здивовані потужністю зуму камери телефона. У Мережі юзери коментують:

  • Кохання між чоловіками та жінками – це абсолютно нормально
  • Вони можуть кохатися вдома. Навіщо робити це на Скелі Лева?
  • Чи може телефон зняти щось на такій відстані? Яка це модель?
  • Звідки вони знали, що там щось відбувається, щоб збільшити це?
  • А вони не бояться, що так захопляться, що можуть впасти з гори?

Згідно з місцевим законодавством, людям, які вчиняють непристойні дії в громадських місцях, загрожує штраф у розмірі 2 000 гонконгських доларів (10600 грн) і до шести місяців ув'язнення.

А ті, хто публікує непристойні матеріали, можуть бути оштрафовані на суму до 1 млн гонконгських доларів (5,3 млн грн) і отримати до трьох років ув'язнення.

Нагадаємо, стюардеса розповіла, як пілоти займаються сексом з бортпровідницями та влаштовують оргії. Вона викрила розпусні витівки персоналу авіакомпаній.

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