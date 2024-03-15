Пару заскочили за сексом просто на сходах торгового центру – фото

Хтива пара була спіймана за заняттям сексом на сходах торгового центру у Паттаї, Таїланд.

Відповідні кадри опублікував користувач Facebook, який мимовільно став очевидцем.

На перший погляд Паттая, місто на східному узбережжі Сіамської затоки в Таїланді, є раєм. Однак місто має репутацію одного з центрів секс-туризму, і вищезгадана пара, яка дозволила собі публічний секс, можливо, є тому підтвердженням.

У 25-секундному кліпі вони зняті з іншого боку торгового центру Terminal 21. Жінка сидить на чоловікові, інтенсивно рухаючи стегнами.

Пара зайнялася сексом на сходах ТЦ

Чоловік, який записав відео, висловив свій шок у кліпі: "Ого, це вже занадто. Давай повернемося до готелю! Це що, по-справжньому? Якого хріна?".

Тим часом місцеві вважають це неповагою і вимагають негайного поліцейського розслідування.

Нагадаємо, у Китаї нестримна пара зайнялася сексом у парку посеред білого дня. Очевидцями стали десятки дорослих та дітей.

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