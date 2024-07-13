Пасажир літака помочився просто в проході салону – фото

У Мережі стали вірусними фотографії чоловіка, який мочиться посеред проходу в літаку.

Пасажири були приголомшені, коли їхній попутник зняв штани і випорожнився на підлогу, всього за декілька кроків від туалету.

Рон Кіттл, який став свідком цієї події, описав інцидент у своєму Instagram.

"Я майже впевнений, що він не мав жодного уявлення про те, що він зробив і що сталося!" - поділився він, опублікувавши фото чоловіка в червоній кепці і рожевій футболці, який мочився на підлогу. "Кажуть, що він летів всю ніч з Портленда і вилетів цим рейсом... Літак здійснив швидке приземлення в Буффало, щоб взяти його під варту!!! Півтори години мого змарнованого часу! Не рахуючи телефонних дзвінків, щоб дати пояснити як свідок... Лайно трапляється".

Пасажир помочився в літаку / Фото: instagram.com/ronkittle

Згідно з повідомленням прокуратури Західного округу Нью-Йорка, Ніл Маккарті був заарештований і звинувачений за статтею про непристойне оголення. 25-річному уродженцю штату Орегон тепер загрожує максимальне покарання у вигляді шести місяців ув'язнення і штрафу в розмірі 5 000 доларів США.

Пасажир помочився в літаку / Фото: instagram.com/ronkittle

"3 липня 2024 року поліція Ніагарського прикордонного транзитного управління (NFTA) була викликана до виходу 2 в міжнародному аеропорту Буффало-Ніагара, щоб відреагувати на повідомлення, зроблене рейсом American Airlines, про те, що чоловік оголився і помочився в проході літака під час польоту. Літак був перенаправлений із Манчестера, штат Нью-Гемпшир, до Буффало", - йдеться в повідомленні.

У заяві додається, що офіцер піднявся на борт літака і поговорив зі стюардесою, яка сказала, що Маккарті "оголився і помочився під час польоту". Маккарті постав перед магістратським суддею США Джеремайєю Джеєм і пізніше був звільнений.

"Той факт, що підсудному було пред'явлено звинувачення у скоєнні злочину, є лише звинуваченням, і підсудний вважається невинним доти, доки його провина не буде доведена", - підсумовується в заяві.

Нагадаємо, тіктокера ув'язнили на шість років за образу президента. Відомо, що саме він сказав.

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