Пасажир літака відчинив аварійні двері, зістрибнув із крила і побіг злітною смугою: що сталося

Пасажир літака відкрив аварійний люк, зістрибнув з крила і побіг злітною смугою до терміналу, втікаючи від поліцейських.

Про це пише mirror.co.uk.

Інцидент стався у міжнародному аеропорті Міннеаполіс-Сент-Пол.

Він летів рейсом Sun Country з Орландо. Близько опівночі літак приземлився. Поліція чекала підозрюваного біля воріт, щоб взяти його під варту.

Однак чоловік вигадав собі план втечі. Приблизно через 45 хвилин правоохоронці таки знайшли підозрюваного. Він ховався у вантажівці LSG Sky Chef. Його затримали. Причина арешту поки що невідома.

Компанія Sun Country Airlines заявила: "Ми дуже серйозно ставимося до цих інцидентів і екіпаж викликав поліцію аеропорту, яка швидко відреагувала. На щастя, з пасажирами та екіпажем все гаразд".

Нагадаємо, нещодавно у літаку спалахнула бійка між чоловіками через місце біля вікна. Рейс затримали, а забіяк намагалися розборонити попутники.

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