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Пасажир літака зафіксував НЛО: циліндричний корабель без крил і маркування (відео)

Пасажир літака зафіксував НЛО: циліндричний корабель без крил і маркування (відео)

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
Дата публікації
Перегляди
1193
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Пасажир літака зафіксував НЛО: циліндричний корабель без крил і маркування (відео)

Фото: скриншот з відео

Дивний об'єкт перебував на одній висоті з літаком і через короткий час зник у хмарах.

Над американським штатом Каліфорнією один із пасажирів літака рейсу Southwest Airlines, який прямував до Сан-Дієго, зауважив сигароподібний НЛО. Прямокутна срібляста пляма рівномірно рухалася упродовж 18 секунд перш, ніж зникнути в хмарах.

Як повідомляє Daily Star , НЛО побачили приблизно у тому ж місці, де два роки тому стався подібний випадок, в окрузі Орандж.

Відео, яке було зроблене пасажиром ще 11 березня, нещодавно опублікували на YouTube-каналі UFO Sightings Daily.

На знятих кадрах видно сигароподібний сріблястий об’єкт, який рухається на тій же висоті, що й літак.

Пасажир описує його як “білий циліндричний корабель без видимих крил, вікон, маркування та інших особливостей. За його словами, він рухався по постійній траєкторії — не збільшував швидкість і не зависав. Потім він зник у хмарах.

“Не було видимих засобів руху або вихлопу. Я знімав це на відео на свій телефон протягом приблизно 18 секунд, перш ніж він зник”, - повідомив очевидець.

Нагадаємо, США володіють матеріалами, що свідчать про здатність невпізнаних летючих об’єктів робити маневри, на які не здатні наразі відомі технології. Управління директора національної розвідки США заявило, що Пентагон наразі вивчає 510 випадків виявлення НЛО.

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Дата публікації
Перегляди
1193
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