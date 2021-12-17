Пасажир літака замість маски одягнув червоні жіночі трусики: інцидент потрапив на відео

Чоловіка змусили зійти з літака через жіночі трусики на обличчі.
Пасажира, який летів з Форт-Лодердейла до Вашингтона, вигнали з літака після того, як він одягнув жіночі червоні трусики замість маски для обличчя.
Про це пише The Mirror, публікуючи кадри інциденту.
На відео можна почути, як бортпровідник каже: "Вам доведеться вийти з літака. Ми не дозволимо вам подорожувати". Коли 38-річним Адам запитав причину, йому відповіли, що він не дотримується маскового режиму.
Чоловік з Флориди стверджував, що згідно з правилами карантину, маски повинні повністю закривати рот і ніс. За його словами, білизна відповіла цим вимогам.
Як виявилося, чоловіка раніше вже "знімали" з рейсу за аналогічний вчинок.
Утім, інші пасажири підтримали чоловіка і частина з них разом із ним вийшли з літака.
Адам пояснюючи свій вчинок сказав, що трюк у нижній білизні мав продемонструвати, чому він вважає носіння маски в літаку "абсурдним".
"Немає нічого абсурднішого, ніж носити маску, поки я не піднімусь на крейсерську висоту, щоб я міг замовити "Тіто" і перекусити крендельками, і проілюструвати цей абсурд вирішив одягнувши на обличчя жіночу білизну, звучить ідеально", - сказав чоловік.
Нагадаємо, один із американців, Ентоні, поскаржився на пасажирку в салоні літака, яка мала дуже довге волосся. Чоловік опублікував фотографію пасм дівчини в соцмережі та запитав своїх фоловерів: "Чи це вас збентежить?", чим спровокував активну дискусію.