Пасажир літака замість маски одягнув червоні жіночі трусики: інцидент потрапив на відео

Чоловіка змусили зійти з літака через жіночі трусики на обличчі.

Пасажира, який летів з Форт-Лодердейла до Вашингтона, вигнали з літака після того, як він одягнув жіночі червоні трусики замість маски для обличчя.

Про це пише The Mirror, публікуючи кадри інциденту.

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На відео можна почути, як бортпровідник каже: "Вам доведеться вийти з літака. Ми не дозволимо вам подорожувати". Коли 38-річним Адам запитав причину, йому відповіли, що він не дотримується маскового режиму.

Чоловік з Флориди стверджував, що згідно з правилами карантину, маски повинні повністю закривати рот і ніс. За його словами, білизна відповіла цим вимогам.

Як виявилося, чоловіка раніше вже "знімали" з рейсу за аналогічний вчинок.

Утім, інші пасажири підтримали чоловіка і частина з них разом із ним вийшли з літака.

Адам пояснюючи свій вчинок сказав, що трюк у нижній білизні мав продемонструвати, чому він вважає носіння маски в літаку "абсурдним".

"Немає нічого абсурднішого, ніж носити маску, поки я не піднімусь на крейсерську висоту, щоб я міг замовити "Тіто" і перекусити крендельками, і проілюструвати цей абсурд вирішив одягнувши на обличчя жіночу білизну, звучить ідеально", - сказав чоловік.