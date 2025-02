Пасажир напав на стюардесу, відчинив аварійний вихід і вистрибнув з літака

Пасажир літака напав на стюардесу, відчинив аварійний вихід, а потім стрибнув на злітну смугу. Це сталося після того, як розлючена пасажирка жбурнула свої використані прокладки в працівників аеропорту.

Новий курйозний інцидент стався у Франції, повідомляє Need To Know.

Рейс IB578 авіакомпанії Iberia готувався вилетіти з паризького аеропорту Орлі до аеропорту Барахас у столиці Іспанії Мадриді.

Пасажир раптово піднявся зі свого місця і попрямував до передньої частини салону, де намагався відчинити аварійний вихід. У ситуацію втрутилася стюардеса, але, як стверджується, була атакована до того, як пасажиру вдалося відчинити двері. Він зістрибнув на злітно-посадкову смугу вниз, в той час як двигуни Airbus A320 ще працювали.

Служби екстреного реагування затримали пасажира на злітній смузі. Попри серйозність ситуації, рейс все ж таки вилетів до Мадрида після затримання в чотири з половиною години.

Наразі незрозуміло, що змусило пасажира вистрибнути з літака і який стан його здоров'я. Також невідомо, чи планує Iberia висунути проти нього звинувачення у нападі на стюардесу та затриманні рейсу.

Нагадаємо, раніше стюардеси заклеїли рот 69-річній п'яній пасажирці. Бортпровідниці не витримали та схопили скотч.

