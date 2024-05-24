Пасажир прикріпив камеру до багажу, щоб побачити, що відбувається після його здавання в аеропорту

Реєстрація багажу в аеропорту є однією з найбільш стресових частин подорожі за кордон.

Нерідко мандрівники отримують побиту валізу у пункті призначення, а в деяких випадках навіть пограбованою.

Один винахідливий чоловік вирішив дізнатися, що відбувається з багажем після реєстрації. Він прикріпив камеру GoPro до своєї валізи і спостерігав за її подорожжю.

Відповідний ролик він опублікував на YouTube-каналі Click On Detroit's.

Втім, будуть розчаровані ті глядачі, які сподівалися побачити, як співробітники аеропорту недбало кидають багаж, оскільки цей ролик насправді не містить жодних таких подій. Валіза цього мандрівника спускається вниз серією конвеєрних стрічок, перш ніж її завантажать у літак.

Нагадаємо, авіаексперти розповіли, як зберегти своє життя під час сильної турбулентності. Вони дали поради, як залишатися в безпеці після того, як нещодавно загинув пасажир літака.

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