Пасажир приніс на борт літака власний парашут і став зіркою Мережі: "Найрозумніша ідея" (відео)

Стало відомо, навіщо він його взяв.

Пасажир Spirit Airlines розсмішив юзерів після того, як його помітили з парашутом на борту літака.

Користувачі TikTok жартували, що це був розумний крок з огляду на те, що мандрівник, здавалося б, схильний до хаосу.

Відповідне відео, яке опублікувала кохана туриста, зібрало понад 1,6 мільйона переглядів.

На кадрах видно, як пасажир сідає на борт літака з камуфляжним парашутним рюкзаком. Потім він запихає його до багажного відділення, що на подив не спричиняє жодної реакції з боку інших пасажирів.

Авторка написала у підписі, що вона "ввесь час голосно сміялася".

Коментатори TikTok були приголомшені і підтримали вибір ручної поклажі чоловіка.

Знаєте, якщо їм доведеться відчинити двері, всі боротимуться за цей парашут

Напевно, це найрозумніша ідея, яку я коли-небудь бачив. У певному сенсі це допомогло б мені впоратися з будь-яким занепокоєнням у літаку

Згодом авторка відео пояснила, що її коханий взяв із собою парашут не заради захисту, а для того, щоб він міг використовувати його в розважальних цілях у пункті призначення: "Мій чоловік привозив своє спорядження до Маямі, щоб зайнятися там стрибками з парашутом".

Нагадаємо, турист намагався вивезти трьох тварин, прив'язавши їх до трусів. Опуклі штани чоловіка спричинили підозри в охоронців.

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