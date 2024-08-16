Пасажир прокрався на два рейси без квитків та пролетів через всю Європу: як він це зробив

Йому вдалося вилетіти з Німеччини до Швеції.

Німецька влада розслідує, як норвежцю вдалося сісти на два рейси за два дні без квитків, подолавши 1200 км до Швеції.

Про це повідомляє Bild.

39-річний пасажир пройшов контроль безпеки в аеропорту Мюнхена 4 серпня, попри те, що не мав жодних проїзних документів, які б дозволяли йому летіти.

Нахабний мандрівник потрапив на літак, що прямував до Гамбурга, пройшовши в хвості пасажирів з посадочними талонами.

Однак, опинившись на борту літака, екіпаж швидко з'ясував, що на нього не було заброньовано жодного місця. Його затримала поліція і після допиту відпустила.

Однак невгамовний чоловік повторив цю витівку наступного дня, знову пройшовши через контроль безпеки і приєднавшись до інших пасажирів, які сідали на рейс авіакомпанії Lufthansa до Стокгольма.

Цього разу чоловікові вдалося зайняти вільне місце і пролетіти 1200 км до столиці Швеції, залишившись непоміченим, що у нього немає квитка.

У бортпровідників виникли підозри лише після того, як він попросив відправити його назад до Мюнхена одразу після приземлення.

Шокувальне порушення безпеки призвело до початку розслідувань як з боку аеропорту Мюнхена, так і з боку Баварської державної поліції, яка здійснює нагляд за злочинністю в Мюнхені.

Речник аеропорту Мюнхена повідомив Business Insider, що вони розслідують, як чоловік "зміг обійти автоматизовану перевірку посадкових талонів перед пунктом контролю безпеки".

Наразі винуватцю висунуті звинувачення у незаконному проникненні на територію аеропорту та безквитковому проїзді.

Нагадаємо, стали відомі останні слова пілота перед авіакатастрофою в Бразилії, в якій загинули всі пасажири. Слідчі виявили чорну скриньку літака, яка, як повідомляється, містила записи з кабіни пілотів.

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