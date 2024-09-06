Пасажир спробував викрасти літак під час турбулентності: чим це закінчилося (відео)

Зухвалий чоловік вирішив, що зможе керувати літаком краще за пілота, і кинувся до кабіни на висоті 9000 метрів у повітрі.

Про це пише The Sun.

Під час чотиригодинного польоту літак авіакомпанії EasyJet Airbus A320 зазнав турбулентності, під час якої чоловік, ймовірно, перебував у стані алкогольного сп'яніння, і це його розлютило. Він стверджував, що пілот був "нікчемним", і намагався потрапити до його кабіни, щоб перехопити управління.

Потім він спробував відчинити одні з дверей аварійного виходу, що призвело до бійки, коли бортпровідники кинулися його зупиняти. Літак був змушений зробити незаплановану зупинку в аеропорту Мюнхена, трохи менше ніж через дві години після зльоту.

Німецька поліція піднялася на борт літака і одягла наручники на непокірного чоловіка, в той час як пасажири аплодували.

У TikTok з'явилося відео, на якому чоловіка виводять з літака, що прямував до міжнародного аеропорту Кос у Греції, який вилетів з лондонського аеропорту Гатвік. "Злізай, невдахо!" - кричав один з пасажирів.

"Мої батьки сиділи за 2 крісла від нього і були такі налякані. Вони досі не можуть отямитися. Їм за 80", - написала одна людина під відео.

"Безпека є найвищим пріоритетом EasyJet, і наші екіпажі навчені оцінювати та діяти швидко і правильно в будь-яких ситуаціях, щоб гарантувати, що безпека польоту та інших пасажирів не буде поставлена під загрозу в будь-який час", - йдеться в заяві компанії. "Хоча такі інциденти трапляються рідко, ми ставимося до них дуже серйозно і не терпимо образливої або загрозливої поведінки на борту".

Нагадаємо, названо авіакомпанію з найбільшою кількістю п'яних пасажирів. Чимало рейсів було зірвано через любителів алкоголю.

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