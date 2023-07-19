Категорія
Цікaвинки
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English
Пасажира бізнес-класу вигнали з літака за понад 6000 км від місця призначення: що він утнув (відео)

Пасажира бізнес-класу вигнали з літака за понад 6000 км від місця призначення: що він утнув (відео)

Автор
Юлія КаспароваЮлія Каспарова
Дата публікації
Перегляди
497
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Пасажира бізнес-класу вигнали з літака за понад 6000 км від місця призначення: що він утнув (відео)

Пасажира бізнес-класу вигнали з літака / Фото: скриншот з відео

Він влаштував скандал.

Пасажира United Airlines зняли з рейсу за те, що він скаржився на їжу в бізнес-класі і обматюкав персонал.

Про це пише nypost.com.

Як виявилося, він був засмучений тим, що, попри те, що він заплатив 1000 доларів за квиток, персонал не подав йому першу страву, поки літак ще перебував на злітно-посадковій смузі. Також його обурило меню.

Свій гнів він виплеснув і на пасажирах, кричачи їм "ідіть нах*й".

@ifyoureashleyanduknowit We got to stop in Chicago to let this super nice guy off the plane. He continued to laugh and antagonize the United crew after these, and they handled it with such calm! #unitedairlines #unitedairlinestiktok #amsterdam #chicago #houston ♬ original sound - Ashley Woodford

Рейс, на борту якого перебував чоловік, прямував з Г’юстона до Амстердама. Втім, через істерику, пілоти змушені були приземлитися в Чикаго. Для цього їм довелося деякий час спалювати паливо для безпечнішої посадки. Літак кружляв навколо О'Гари, доки не згоріло достатньо палива.

Після посадки пасажира вигнали з літака. В аеропорті він довго сперечався з персоналом та поліцією. Після затяжної суперечки чоловік нарешті дозволив співробітникам аеропорту та копам вивести себе.

"Я звичайний мандрівник, як і всі інші, але я вирішив, що, оскільки я маю травми, я збираюся вилетіти до Амстердама і заплатив додаткові 1000 доларів. І все, що я хотів зробити, це поїсти, як всі інші. Ти можеш мене взяти, куди захочеш. Я заарештований? Чим ти плануєш зайнятися? Хто ти взагалі такий?" - казав він.

Пасажира бізнес-класу вигнали з літака / © скриншот з відео
Пасажира бізнес-класу вигнали з літака / Фото: скриншот з відео

"Хлопець хоче їсти? Бум! З літака", — додав чоловік, коли співробітники вивели його.

Повідомляється, що після цього інші пасажири вдало вирушили у подорож до Амстердама.

Нагадаємо, раніше пасажир літака відчинив аварійні двері, зістрибнув із крила і побіг злітною смугою. Він намагався уникнути арешту.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
497
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація