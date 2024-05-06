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Пасажира, який зірвав рейс, зобов'язали виплатити авіакомпанії понад $20 000: що він утнув

Пасажира, який зірвав рейс, зобов'язали виплатити авіакомпанії понад $20 000: що він утнув

Пасажира, який зірвав рейс, зобов'язали виплатити авіакомпанії понад $20 000: що він утнув

Салон літака / Фото: pixabay.com

Він поводився "недисципліновано та фізично агресивно".

Пасажир літака повинен виплатити авіакомпанії United Airlines понад 20 000 доларів США.

Про це пише NBC News.

Александр Майкл Домінік Макдональд летів рейсом 883 з Лондона до Ньюарка, США, 1 березня, коли один з членів екіпажу почув, як він голосно сперечається зі своєю дівчиною, йдеться в документі. Його попросили говорити тихіше, і він послухався, але через декілька хвилин було чути, як він голосно кричав на стюарта.

Незрозуміло, що сталося між Макдональдом і бортпровідником до того, як він почав кричати.

Член екіпажу став між бортпровідником і Макдональдом і спробував його заспокоїти. Макдональд "продовжував проявляти словесну і фізичну агресію", запитуючи члена екіпажу, "чи хоче він “мати проблеми?”.

Макдональда також звинувачують у тому, що він погрожував "зіпсувати літак" і поклав руки на плечі члену екіпажу, відтіснивши його в кут.

Згідно з судовими документами, пасажир був одягнений у гнучкі наручники членом екіпажу за допомогою іншого пасажира, і продовжував "не підкорятися", відмовляючись залишатися в кріслі для відпочинку екіпажу, на яке його посадили.

Приблизно через п'ять годин капітан вирішив перенаправити літак до штату Мен, оскільки "поведінка Макдональда становила загрозу безпеці екіпажу та пасажирів", - йдеться у скарзі.

На борту літака перебувало приблизно 160 пасажирів і 10 членів екіпажу.

Макдональд був заарештований і звинувачений у нападі і перешкоджанні членам екіпажу і бортпровідникам. Він визнав себе винним в останньому звинуваченні і був зобов'язаний виплатити 20 638 доларів США United Airlines.

Згідно з судовим документом, він залишається під вартою Служби маршалів США "для передавання під опіку Імміграційної та митної служби США з метою депортації".

Нагадаємо, стюарт прикріпив iPhone до туалету літака та записав на відео неповнолітніх дівчат. У його телефоні також знайшли дитячу порнографію.

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