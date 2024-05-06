Пасажира, який зірвав рейс, зобов'язали виплатити авіакомпанії понад $20 000: що він утнув

Пасажир літака повинен виплатити авіакомпанії United Airlines понад 20 000 доларів США.

Про це пише NBC News.

Александр Майкл Домінік Макдональд летів рейсом 883 з Лондона до Ньюарка, США, 1 березня, коли один з членів екіпажу почув, як він голосно сперечається зі своєю дівчиною, йдеться в документі. Його попросили говорити тихіше, і він послухався, але через декілька хвилин було чути, як він голосно кричав на стюарта.

Незрозуміло, що сталося між Макдональдом і бортпровідником до того, як він почав кричати.

Член екіпажу став між бортпровідником і Макдональдом і спробував його заспокоїти. Макдональд "продовжував проявляти словесну і фізичну агресію", запитуючи члена екіпажу, "чи хоче він “мати проблеми?”.

Макдональда також звинувачують у тому, що він погрожував "зіпсувати літак" і поклав руки на плечі члену екіпажу, відтіснивши його в кут.

Згідно з судовими документами, пасажир був одягнений у гнучкі наручники членом екіпажу за допомогою іншого пасажира, і продовжував "не підкорятися", відмовляючись залишатися в кріслі для відпочинку екіпажу, на яке його посадили.

Приблизно через п'ять годин капітан вирішив перенаправити літак до штату Мен, оскільки "поведінка Макдональда становила загрозу безпеці екіпажу та пасажирів", - йдеться у скарзі.

На борту літака перебувало приблизно 160 пасажирів і 10 членів екіпажу.

Макдональд був заарештований і звинувачений у нападі і перешкоджанні членам екіпажу і бортпровідникам. Він визнав себе винним в останньому звинуваченні і був зобов'язаний виплатити 20 638 доларів США United Airlines.

Згідно з судовим документом, він залишається під вартою Служби маршалів США "для передавання під опіку Імміграційної та митної служби США з метою депортації".

Нагадаємо, стюарт прикріпив iPhone до туалету літака та записав на відео неповнолітніх дівчат. У його телефоні також знайшли дитячу порнографію.

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