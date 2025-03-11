Пасажири 10 годин летіли "в нікуди" та опинилися у країні вильоту через туалети: що сталося

Літак, що прямував до Індії, був змушений повернутися до США.

Пасажири рейсу авіакомпанії Air India до Делі пережили 10-годинну подорож "в нікуди", коли їхній літак був змушений повернутися назад до Чикаго через те, що більшість туалетів засмітилися і не працювали.

Про це повідомляє New York Post.

Рейс 126 авіакомпанії Air India пролітав над Гренландією 5 березня, коли 11 із 12 туалетів вийшли з ладу, і пасажири спускали в унітази пакети і ганчірки.

За даними трекера FlightAware, проблеми розпочалися майже на п'ятій годині 14-годинного перельоту, що змусило літак Boeing 777-300ER повернутися до міжнародного аеропорту О'Хара в Чикаго.

"Після приземлення в Чикаго всі пасажири і члени екіпажу зійшли з літака в нормальному режимі і були забезпечені житлом для мінімізації незручностей", - йдеться в заяві компанії, яка посилається лише на "технічну проблему".

Авіакомпанія зазначила, що через нічні обмеження в більшості європейських аеропортів на той час вона не могла змінити напрямок польоту, тому єдиним прийнятним варіантом була зворотна подорож до Чикаго.

Розслідування інциденту показало, що "були знайдені поліетиленові пакети, ганчірки і одяг, які були змиті і застрягли в сантехніці", - додали в авіакомпанії.

Авіакомпанія Air India заявила, що запропонує відшкодування за скасування рейсів, але це не принесло полегшення деяким клієнтам. Один клієнт розповів, що забронював квиток першого класу для своєї двоюрідної сестри, яка летіла до Індії на весілля, використовуючи програму винагород Lifemiles через колумбійського перевізника Avianca, повідомляє View From The Wing.

"Ми зараз перебуваємо в самому центрі пекла обслуговування клієнтів з Avianca, Lifemiles і Air India, щоб з'ясувати, як отримати відшкодування за мильний квиток", - розповів виданню розчарований клієнт.

Засмічення туалетів в літаках – не рідкість, причому проблема зазвичай загострюється, коли пасажири змивають у труби недозволені предмети.

Авіакомпанія Air India заявила, що вже стикалася з подібними інцидентами під час попередніх рейсів, коли в туалетах знаходили "такі предмети, як ковдри, одяг і підгузки, а також інші відходи", змиті в унітази.

Навіть одного-двох засмічених туалетів достатньо, щоб змусити екіпаж розвернути літак і здійснити приземленння через обмежену кількість доступних туалетів.

Нагадаємо, днями у Великій Британії сталася подібна ситуація. Пасажири летіли вісім годин та приземлилися лише за 300 км від місця вильоту.

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