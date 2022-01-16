Пасажири аплодували: у жінки в літаку раптово почались пологи, їх прийняли небайдужі медики

Пасажири аплодували: у жінки в літаку раптово почались пологи, їх прийняли небайдужі медики

Дівчинка народилась здоровою.

У літаку, який летів із Катару до Уганди, в жінки раптово почались пологи. Канадська лікарка Аіша Хатіб не розгубилась та допомогла вагітній.

Про це повідомляє nypost.com.

Під час польоту в жінки раптово почались пологи. Тоді екіпаж літака звернувся до пасажирів із проханням, чи є серед них є медики, які могли б допомогти вагітній.

Професорка Університету Торонто Аіша Хатіб, медсестра-онколог та лікар-педіатр допомогли породіллі. У жінки народилась здорова дівчинка. Після успішних пологів медикам та породіллі аплодував весь літак.

Новоспечена мати назвала свою доньку в честь Аіші Хатіб. Лікарка ж подарувала новонародженій своє золоте намисто із написом "Аіша". Вона зазначила, що хоче, щоб дівчинка пам'ятала про лікарку, яка допомогла їй народитись на світ.

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