Пасажири кричали після того, як Tesla виявила "привидів" на цвинтарі – відео

Водій Tesla та його пасажири були шоковані після того, як машина почала виявляти "привидів", що ходять цвинтарем поряд із реальним будинком із фільму жахів "Закляття".

Про це пише ladbible.com.

Хлопець стверджував, що їхав біля кладовища недалеко від маєтку, який послужив реальним джерелом натхнення для фільму 2013 року, коли на екрані керування автомобілем почали з'являтися фігури.

До слова, Tesla здатна відображати інформацію про навколишні об'єкти, зокрема пішоходів та інші транспортні засоби, на центральному екрані дисплея завдяки низки спеціальних датчиків. Теоретично транспортні засоби не повинні припускати, що неживі об'єкти — це люди, і не повинні виявляти примар.

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У кліпі можна побачити, як група повільно проїжджає повз цвинтар, а на екрані з'являється все більше і більше фігур у формі людини. До кінця кліпу авто має вигляд оточеним "привидами", а пасажири кричать від переляку.

Нагадаємо, шокований сантехнік знайшов 20 кісток під ванною. Він з'ясував, кому вони належали.

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