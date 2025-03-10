Пасажири летіли вісім годин та приземлилися лише за 300 км від місця вильоту: як так сталося

Пасажири рейсу VS3 авіакомпанії Virgin Atlantic летіли протягом восьми годин та приземлилися неподалік аеропорту, з якого вилетіли. Це сталося після того, як у празькому аеропорту літак затримали через вібратор.

Як повідомляє Unilad, рейс, що вилетів у четвер, 6 березня, із лондонського аеропорту Гітроу до нью-йоркського аеропорту JFK, зіткнувся з проблемами і був змушений здійснити приземлення в аеропорту Манчестера у Великій Британії. Це всього за 300 км на північ від того місця, звідки він вилетів за вісім годин до цього.

Як саме це сталося

Приблизно за 530 км від канадського узбережжя літак здійснив розворот над Атлантичним океаном і подав авіадиспетчерам аварійний сигнал 7700, який використовується для сигналізації про будь-яку надзвичайну ситуацію.

У літака виникли проблеми з гідравлікою і з метою запобіжного заходу A350 повернувся та приземлився у Великій Британії з відкритими дверима шасі, а аварійні служби перебували на землі.

Business Insider зазначає, що хоча пасажири можуть бути неймовірно розчаровані тим, що літак приземлився так далеко від місця призначення, для авіакомпаній краще приземлятися в аеропорту-хабі в разі виникнення проблем. Так сталося, що аеропорт Манчестера є другим вузловим аеропортом Virgin Atlantic після лондонського аеропорту Гітроу.

Пасажири на борту цього рейсу отримали безкоштовне ночівлю в Манчестері, а в п'ятницю, 7 березня, їм запропонували альтернативний рейс.

Нагадаємо, відчайдушний пасажир пропустив рейс і доганяв літак злітною смугою. Чоловік поплатився за свої дії.

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