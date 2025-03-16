Пасажири літака 10 годин летіли "в нікуди" та повернулися на місце вильоту: що сталося

Цю подорож пасажири не забудуть ніколи! Люди 10 годин летіли "в нікуди" та опинилися у країні вильоту… через туалети!

Що це за історія і як так сталося, розповіли журналісти в ексклюзиві TSN.UA.

Пасажири рейсу авіакомпанії Air India пережили 10-годинну подорож "в нікуди", коли їхній літак був змушений повернутися назад до США через те, що більшість туалетів засмітилися і не працювали. Про це повідомляє New York Post.

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Рейс 126 авіакомпанії Air India пролітав над Гренландією 5 березня, коли 11 із 12 туалетів вийшли з ладу, і пасажири спускали в унітази пакети і ганчірки.

За даними трекера FlightAware, проблеми розпочалися майже на п'ятій годині 14-годинного перельоту, що змусило літак Boeing 777-300ER повернутися до міжнародного аеропорту О'Хара в Чикаго.

Після приземлення в Чикаго всі пасажири і члени екіпажу зійшли з літака в нормальному режимі і були забезпечені житлом для мінімізації незручностей", — йдеться в заяві компанії, яка посилається лише на "технічну проблему". Авіакомпанія зазначила, що через нічні обмеження в більшості європейських аеропортів на той час вона не могла змінити напрямок польоту, тому єдиним прийнятним варіантом була зворотна подорож до Чикаго.

Розслідування інциденту показало, що "були знайдені поліетиленові пакети, ганчірки і одяг, які були змиті і застрягли в сантехніці", додали в авіакомпанії. Сама авіакомпанія Air India заявила, що запропонує відшкодування за скасування рейсів, але це не принесло полегшення деяким клієнтам.

Один клієнт розповів, що забронював квиток першого класу для своєї двоюрідної сестри, яка летіла до Індії на весілля, використовуючи програму винагород через колумбійського перевізника повідомляє View From The Wing. Інший розчарований клієнт зокрема розповів виданню, що пасажири після пригод ще довго не могли з’ясувати як повернути гроші за квитки. Засмічення туалетів в літаках – не рідкість, причому проблема зазвичай загострюється, коли пасажири змивають у труби недозволені предмети.

Авіакомпанія Air India заявила, що вже стикалася з подібними інцидентами під час попередніх рейсів, коли в туалетах знаходили "такі предмети, як ковдри, одяг і підгузки, а також інші відходи", змиті в унітази. Навіть одного-двох засмічених туалетів достатньо, щоб змусити екіпаж розвернути літак і здійснити приземлення через обмежену кількість доступних туалетів.

Як вже повідомлялося, британські пасажири летіли 8 годин та приземлилися лише за 300 км від місця вильоту. Раніше у празькому аеропорту літак затримали через вібратор.

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