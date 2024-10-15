Пасажири "літали" салоном, а їжа опинилася на стелі: фото наслідків жахливої турбулентності

Мабуть, не такий політ уявляли собі мандрівники.

Звичайний рейс Air Canada перетворився на пекло після того, як через сильну турбулентність і пасажири, і їжа розлетілися – причому остання розбризкалася стелею.

Про це пише New York Post.

Очевидець польоту сфотографував наслідки інциденту і опублікував світлини на Reddit, які набирають популярності в Мережі.

Нещасний випадок стався на борту AC19 з Ванкувера до Сінгапуру після того, як літак зіткнувся з "декількома серйозними нерівностями" приблизно за дві години трансокеанського перельоту.

Турбулентність, яка, як повідомляється, тривала декілька хвилин, була настільки сильною, що "все полетіло (включно з декількома людьми!)", — написав пасажир.

На фотографіях, що додаються, були видні їжа, таці та столові прилади, розкидані проходом, а також плями соусу та інших продуктів на стелі.

Наслідки турбулентності / Фото: Reddit/HefetzHashud

На щастя, ніхто не постраждав.

Користувач також похвалив бортпровідників за те, що вони чудово впоралися з цим випробуванням. Екіпаж пройшов із мішками для сміття і візками, щоб прибрати якомога більше. Всі допомагали, і було дуже приємно бачити, як пасажири і бортпровідники піклуються один про одного. Якось вони вирівняли візок, який лежав на боці в задній частині салону (ці речі важкі)".

Члени екіпажу також роздали додаткові скатертини з бізнес-класу пасажирам, чиї сидіння були пролиті напоями під час турбулентності.

Наслідки турбулентності / Фото: Reddit/HefetzHashud

"Похвала екіпажу за те, що вони тримали все під контролем, і не забувайте пристібатися ременями безпеки!!!", - йдеться в повідомленні.

Інші пасажири також поділилися своїми враженнями від бурхливої авіаподорожі:

Я теж була на цьому рейсі!!! Я була налякана, у мене ніколи раніше не було такої турбулентності. Це змусило мене зрозуміти, наскільки ти безпорадний у літаку

Це було схоже на американські гірки, де у вас є декілька секунд невагомості. У салоні літака було повно їжі, що літала! На мене капала кава зі стелі, а потім я збирала рис зі свого волосся

Нагадаємо, пасажир спробував викрасти літак під час турбулентності. Він вирішив, що зможе керувати літаком краще за пілота, і кинувся до кабіни на висоті 9000 метрів у повітрі.

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