Пасажири метро випадково опинилися на закинутій на 24 роки станції – фото

Станція закрита для пасажирів від 1999 року.

Пасажири лондонського метро були спантеличені, коли їхній поїзд випадково заїхав на стару занедбану станцію під час звичайної подорожі.

Про це пише BBC.

Поїзд прямував з Грін-парку до Вестмінстера, коли зупинився на станції метро Чарінг-Кросс гілки Jubilee, яка не використовувалася від 1999 року.

Один із пасажирів сказав: "Я помітив, що Вестмінстерська станція має незвичайний вигляд, і коли потяг уповільнив хід, я помітив, що на медальйонах написано Чарінг-Крос, а не Вестмінстер".

Станція метро Charing Cross у Лондоні / Фото: London Transport Museum

У Transport for London (TfL) заявили, що це сталося через "непорозуміння".

Пасажир додав, що коли метро зупинилося, "машиніст поїзда заговорив з внутрішнього зв'язку і сказав: "Вибачте, я не маю уявлення, що сталося", тоді як усі пасажири стояли здивовані. "Один хлопець навіть намагався натиснути на кнопку відчинення дверей!".

За його словами, машиніст тоді "посміявся", коли вони пояснили, що диспетчерська у Грін-парку відправила поїзд неправильним шляхом.

Станція використовувалася поїздами Ювілейної лінії від 1979 року, але закрита для пасажирів майже 25 років. Втім, порожні поїзди іноді змушені заїжджати на роз'їзди у бік Чарінг-Крос, щоб регулювати рух. Також станція іноді використовується для знімань.

Станція метро Charing Cross у Лондоні / Фото: London Transport Museum

"Загублений" поїзд повернувся до Грін-парку, щоб дати можливість пасажирам вийти.

Попри це, одна пасажирка була просто щаслива, що в імпровізованій подорожі змогла побачити трохи історії.

"Я досі шокована тим, що сталося, можливо, тому що я отримала безкоштовну поїздку на покинуту станцію метро", — сказала вона.

Нагадаємо, чоловік облаштував таємну квартиру в торговому центрі та жив там роками. Він довго залишався непоміченим.

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