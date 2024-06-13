Пасажири почали масово роздягатися в літаку: що сталося (фото, відео)

Пасажири літака були змушені роздягнутися після того, як опинилися в "сауні" в аеропорту Греції.

Про це пише Metro.

На відео, яке з'явилося в Мережі, видно, як люди в літаку, що мав летіти до Дохи, Катар, насилу дихають і рясно пітніють після того, як простояли на злітно-посадковій смузі щонайменше три години.

У вівторок, 11 червня, температура в Афінах сягнула 38 градусів за Цельсієм і відтоді лише зростала, що змусило Метеорологічну службу Греції випустити попередження. Акрополь був серед туристичних визначних пам'яток, які довелося закрити під час спеки, разом зі школами грецької столиці.

Інцидент стався на борту літака авіакомпанії Qatar Airways, який готувався до вильоту на Близький Схід. Люди стверджували, що їх залишили без кондиціонера, як повідомляється, через технічну несправність.

На відео видно, як пасажири з червоними обличчями здирають з себе мокрий від поту одяг. Інші пасажири падали на свої сидіння, а люди стояли над ними і обмахували їхні обличчя віялом.

На борту літака перебували спортсмени, які брали участь у Чемпіонаті світу з муай тай за версією IFMA. Один з бійців, Даміан Коллінз, показав краплі поту, що капали з його тіла через надмірну спеку.

Пасажири в літаку-"сауні" / Фото: скриншот з відео

Зрештою, всім пасажирам було дозволено зійти з літака і повернутися до терміналу Афінського міжнародного аеропорту для очікування подальших інструкцій.

Очікується, що 13 червня температура в середземноморській країні сягне 43 градусів за Цельсієм у розпал туристичного сезону. Вважається, що спека спричинена південними вітрами, які приносять гаряче повітря і пил з Північної Африки.

Нагадаємо, літак здійснив вимушене приземлення через дивну поведінку пасажира. Він влаштував "нудистське шоу" під час польоту.

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