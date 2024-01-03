Пасажири рейсу "подорожі у часі" обурилися, оскільки двічі пропустили святкування Нового року

Мандрівники, які сподівалися зустріти Новий рік двічі, були гірко розчаровані, коли їхній рейс "подорожі у часі" був затриманий.

Про це пише Mirror.

Пасажири сіли на борт рейсу United Airlines на Гуамі о 7:35 ранку 1 січня 2024 року, а потім вилетіли у напрямку Гонолулу, Гаваї. Прибуття планувалося о 18:50 31 грудня 2023 року, що дало б їм рідкісну можливість двічі відсвяткувати Новий рік.

Це можливо, оскільки Гуам розташований на захід від міжнародної лінії зміни дат у Тихому океані. Під час подорожі від нього на схід у певний момент годинник раптово повертається до попереднього дня.

United Airlines рекламувала спеціальний рейс, написавши у Твіттері: "Живеш лише один раз, але зустріти Новий рік можна двічі!". В Instagram авіакомпанія написала: "Подорож у часі реальна".

На жаль, для тих, хто забронював квиток на UA200, 2024 рік почався з великої порції банальності. Зрештою рейс вилетів із Гуаму о 13:49 1 січня через затримку, тобто він прибув до Гонолулу о 00:34 1 січня.

Читайте провідні новини дня:

Щойно пасажири вийшли з літака, пройшли через аеропорт і попрямували до міста, хлопавки для вечірок уже давно вибухнули, руки роз'єдналися, а привітання з Новим роком швидко перетворилися на невиразні спогади.

Багато хто продовжував висловлювати розчарування в Інтернеті. "Чудова ідея, шкода, що його затримали! Я повинен був летіти цим рейсом. Подвійного Нового року більше не буде", — написав один чоловік у Твіттері. Інший пасажир поділився: "У нас заброньовано рейс. Усю нашу відпустку ми планували навколо нього протягом року. Щойно отримали повідомлення, що він затримується та приземлиться не раніше 1:10 ночі".

У відповідь на ситуацію United Airlines запропонувала допомогу в перебронюванні.

Пасажирам інших рейсів, що подорожують у часі, пощастило більше, оскільки їхнім рейсам вдавалося дотримуватись розкладу.

Рейс CX872 авіакомпанії Cathay Pacific вилетів з Гонконга близько першої години ночі 1 січня і прибув до Сан-Франциско о 20:22 31 грудня. Рейс NH106 авіакомпанії All Nippon Airways вилетів із Токіо о 00:48 1 січня та приземлився у Лос-Анджелесі о 17:12 31грудня, що дає достатньо часу, щоб двічі насолодитися святкуванням.

Нагадаємо, 62-річна вдова збирається зачати дитину від покійного чоловіка. Вона вже отримала один із дозволів суду.

Читайте також: