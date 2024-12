Пасажири та працівник аеропорту відлупцювали одне одного табличками з написом "Мокра підлога" – фото

Пасажири та працівник били одне одного табличками з написом "Мокра підлога" під час бійки в терміналі аеропорту.

Про це повідомляє Need To Know.

Шокувальні кадри, зняті стороннім спостерігачем, показують, як один огрядний чоловік у білій футболці б'є суперника жовтою попереджувальною табличкою по голові.

Йому одразу ж протистоїть третій чоловік, який замахується на нього кулаками, як боксер. Збитий із ніг чоловік підводиться і хапає кремезного чоловіка, який б'є його вдруге. Чоловік у білому бореться з потенційним боксером, а нижчий чоловік б'є його в спину ще одним знаком "Мокра підлога".

Під час боротьби чоловік у білій футболці вириває днкілька дредів свого суперника з його голови. Потім троє чоловіків з однієї команди йдуть пліч-о-пліч до свого супротивника, який все ще тримає вирвані дреди.

Вони помічають ознаки мокрої підлоги, коли чоловік у білій футболці намагається звільнитися від шматка одягу, що зачепився за ногу. Коли вони наближаються до нього, він скидає волосся і піднімає палицю, що змушує їх відступити.

Бійка в аеропорту / Фото: скриншот з відео

Ці дивні сцени розгорталися в терміналі 3 міжнародного аеропорту Чикаго О'Гара в штаті Іллінойс, США.

Поліція була викликана, але не заарештувала нікого і вирішила не писати заяву. За деякими даними, чоловік нижчого зросту, якого видно на кадрах зі шнурком на шиї, є співробітником аеропорту, а троє інших були в той день у відрядженні. За іншими даними, всі учасники сутички працюють у кіосках аеропорту. Досі незрозуміло, що спровокувало сутичку.

Нагадаємо, нещодавно під час польоту з Туреччини до Великої Британії сталася пекельна бійка. Один чоловік дістав укус за шию, а інший залишився без зуба – кров була повсюди.

