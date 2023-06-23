Пасажири таксі заскочили водія за мастурбацією на порно просто за кермом

Збоченець-таксист дивився порно і мастурбував, перевозячи групу жінок у Бангкоку, Таїланд.

Про це пише dailystar.co.uk.

Водій був у темних окулярах та масці і прикрив коліна тканиною, за словами однієї з жінок, яка написала про інцидент в Мережі.

Вона сказала, що зробила водію зауваження, але він продовжив свою справу.

Побачивши допис, на нього відреагувала ще одна жінка. Вона сказала, що той же водій, якого впізнали за посвідченням особи на зображеннях, зроблених його недавньою жертвою, зробив той самий непристойний вчинок, коли перевозив її та групу друзів 2020 року.

Друга жінка додала, що чоловік спостерігав за нею та її друзями у дзеркалі, поки він мастурбував під тканиною.

"Цей таксист веде себе непристойно, коли обслуговує пасажирів. Він не носив спідньої білизни, завжди торкався своїх статевих органів і видавав звуки, начебто мастурбував. Ми з друзями були у машині разом. Хоча мій друг чоловік, це його не турбувало. Це так страшно. Будь ласка, тримайтеся від нього якнайдалі", - зазначила вона.

Схоже, що дії водія вже висвітлювалися тайськими ЗМІ, але його роботодавець не зробив жодних дій.

Нагадаємо, стюардеса назвала, що найогидніше роблять пасажири в літаку. Вона звернулася до мандрівників із проханням не робити так.

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