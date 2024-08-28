Пасажирка літака врятувала життя 820-грамової дитини, яка народилась в туалеті – фото

У Китаї медсестра врятувала життя недоношеної дитини, яка народилася під час польоту.

Про це повідомляє SCMP.

Мама була лише на 25-му тижні вагітності, коли народила дитину в туалеті літака Південних авіаліній, що летів з Хайкоу, провінція Хайнань, до Пекіна 3 серпня.

Жінка летіла з чотирирічною донькою на зустріч зі своїм чоловіком. Чень Шаньшань, медсестра, яка працює у неонатальному відділенні Народної лікарні провінції Хайнань, швидко відреагувала на прохання бортпровідників про невідкладну медичну допомогу для новонародженої дитини.

Чен розповіла, що бачила матір на прізвище Чжан, яка тримала в руці немовля розміром з долоню, і дитина все ще була загорнута в ембріональну оболонку.

За допомогою двох лікарів з різних відділень тієї ж лікарні Чен, одягнувши рукавички, розірвала плодову оболонку, щоб дитина могла дихати. Незабаром вони зрозуміли, що все тіло новонародженої дівчинки мало надто блідий вигляд, вона не плакала і не дихала, і вони не могли намацати пульс. Дитина не реагувала на стимуляцію.

"Це маленьке слабке життя в критичній небезпеці. Кожна секунда для неї життєво важлива", - сказала Чен, роблячи крихітній дівчинці екстрену реанімацію.

Медсестра врятувала життя дитини, що народилась у літаку / Фото: Baidu

Вона попросила бортпровідників принести мішок з теплою водою, щоб підтримувати стабільну температуру дитини, що особливо важливо для недоношених дітей, яким загрожує гематосепсис і навіть смерть.

Чен і двоє лікарів зітхнули з полегшенням, коли дихання і серцебиття дитини стабілізувалися. Заради безпеки дитини та її матері пілот здійснив екстрене приземлення в Чанші.

Чен продовжувала робити непрямий масаж серця протягом 90 хвилин, поки дитину не доправили до лікарні.

"Лише коли я побачила, як дитину забирають до реанімації, я зрозуміла, що мої руки оніміли", - сказала вона.

Чоловік Чжан поквапився до лікарні Чанші, коли почув про народження своєї молодшої дочки. За його словами, немовля важило всього 820 грамів, набравши 50 грамів за два тижні перебування в лікарні.

Медсестра врятувала життя дитини, що народилась у літаку / Фото: Baidu

"Спасибі, що ви були поруч у критичний момент. Ми розповімо нашій дитині, і вона назавжди запам'ятає вас", - сказав батько у відеоролику, надісланому Чен.

Він сказав, що подякує медсестрі особисто після того, як дитину випишуть з лікарні.

Чен поділилася, що в той момент вона ні про що не думала, вона була настільки зосереджена на порятунку дитини. Вона додала, що екіпаж літака і двоє лікарів також заслуговують на подяку.

Нагадаємо, пілот під грибами "намагався розбити пасажирський літак". Він вперше прокоментував вчинок, заявивши, що шкодує про це.

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