Пасажирський літак екстрено приземлили на Бермудських островах через 100 свиней: що сталося

Через тварин рейс затримався більш ніж на добу.

Рейс авіакомпанії KLM Royal Dutch Airlines із Амстердама до Мехіко здійснив екстрене приземлення на Бермудських островах після того, як пасажири і члени екіпажу відчули нестерпний сморід від 100 свиней, що перевозилися на борту літака.

Про це пише New York Post.

Рейс 685 приземлився в острівній державі для "перепочинку на свіжому повітрі" після того, як "характерний аромат" свиней поширився з вантажу в салон і кабіну пілотів Boeing 787, повідомив представник міжнародного аеропорту Бермудських островів ім. Л.Ф. Вейда.

Дані показують, що літак перебував у польоті близько шести годин, коли він зробив несподіване відхилення від курсу над Атлантикою.

259 пасажирів і членів екіпажу, а також 100 свиней були вивантажені на Бермудських островах, де люди-мандрівники отримали номери в готелі, а чотириногі були поміщені під нагляд державного ветеринара і, можливо, обмиті з шланга, повідомила компанія Skyport, яка управляє аеропортом.

"Наша команда Skyport звикла керувати всіма видами незвичайних ситуацій, і сьогоднішній день не став винятком", - сказав представник Skyport в своїй заяві. "Завдяки чудовій співпраці між KLM, Delta Air Lines та місцевими партнерами, наші двоногі та чотириногі відвідувачі в безпеці і про них добре піклуються – навіть якщо це були не зовсім ті різдвяні канікули, які вони планували".

Мандрівники, що прямували до Мексики – з хвостом і без – були пересаджені на новий рейс, який вилетів з Бермудських островів наступного дня трохи раніше 18:30 і приземлився в Мехіко близько 21:20 за місцевим часом.

Загалом, свині спричинили більш ніж 24-годинну затримку.

Нагадаємо, нещодавно українця покарали, бо в нього смерділи свині. На нього пожалілися обурені односельчани.

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