Пасажирський літак здійснив термінову посадку через неприємний запах

Пілот літака вирішив повернутися в аеропорт, коли спрацювали датчики, що вловили сильний сморід.
Пасажирський авіалайнер, який виконував рейс Стамбул-Барселона, терміново повернувся в аеропорт, з якого вилетів, оскільки спрацювали датчики, які зафіксували неприємний запах. Як виявилося винуватцем смороду були тропічні фрукти дуріан у вантажному відсіку літака.
Про це повідомляє турецьке видання TRT Haber.
Пілот вирішив повернутися в аеропорт Стамбула, коли літак перебував над повітряним простором Болгарії.
Під час експертиз, проведених у вантажному відсіку, з’ясувалося, що спрацювання датчиків було викликане тропічним фруктом під назвою дуріан, який виділяє важкий запах, коли дозріє.
Після цього пасажири іншим літаком вилетіли до Барселони.
Дуріан, один із фруктів Південно-Східної Азії, має приємний смак, але після дозрівання викликає запах, який описують як суміш смороду гнилої цибулі, скипидару і неочищених стоків. Стійкий запах може зберігатися протягом кількох днів. Через це деякі готелі та служби громадського транспорту в Південно-Східній Азії забороняють ці фрукти.
Нагадаємо, під час рейсу авіакомпанії Gol Airlines із Салвадора в бразильське місто Сан-Паулу в салоні літака розігралися шалені пристрасті, які перевершують емоції латиноамериканських серіалів. П’ятнадцятеро жінок били одна одну та тягали за волосся, а екіпаж марно намагався їх роз’єднати.
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