Пасажирський літак здійснив термінову посадку через неприємний запах

Пілот літака вирішив повернутися в аеропорт, коли спрацювали датчики, що вловили сильний сморід.

Пасажирський авіалайнер, який виконував рейс Стамбул-Барселона, терміново повернувся в аеропорт, з якого вилетів, оскільки спрацювали датчики, які зафіксували неприємний запах. Як виявилося винуватцем смороду були тропічні фрукти дуріан у вантажному відсіку літака.

Про це повідомляє турецьке видання TRT Haber.

Пілот вирішив повернутися в аеропорт Стамбула, коли літак перебував над повітряним простором Болгарії.

Під час експертиз, проведених у вантажному відсіку, з’ясувалося, що спрацювання датчиків було викликане тропічним фруктом під назвою дуріан, який виділяє важкий запах, коли дозріє.

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Після цього пасажири іншим літаком вилетіли до Барселони.

Дуріан, один із фруктів Південно-Східної Азії, має приємний смак, але після дозрівання викликає запах, який описують як суміш смороду гнилої цибулі, скипидару і неочищених стоків. Стійкий запах може зберігатися протягом кількох днів. Через це деякі готелі та служби громадського транспорту в Південно-Східній Азії забороняють ці фрукти.

Нагадаємо, під час рейсу авіакомпанії Gol Airlines із Салвадора в бразильське місто Сан-Паулу в салоні літака розігралися шалені пристрасті, які перевершують емоції латиноамериканських серіалів. П’ятнадцятеро жінок били одна одну та тягали за волосся, а екіпаж марно намагався їх роз’єднати.

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