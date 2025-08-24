Пасажир літака розповів, як йому зіпсували подорож: Мережа обурена

Літак / Ілюстративне фото / © Associated Press

Чоловік розкритикував «егоїстичного» пасажира літака, який зіпсував його подорож. Річ у тім, що дівчина закинула своє волосся за сидіння, закривши екран для перегляду відео.

Про це пише EXPRESS.

Що сталося на борту літака

Як написав пасажир, незабаром після того, як він зручно влаштувався на своєму місці, дівчина вмостилася перед ним і перекинула свій кінський хвіст через спинку сидіння, затуливши екран телевізора. Це позбавило його можливості подивитися розважальні програми на борту літака, які б допомогли скоротати час. Крім того, це означало, що йому доведеться почати незручну розмову з зовсім незнайомою людиною, аби розібратися в скрутному становищі.

У своїй гілці на Reddit він написав: «Жінка постійно закривала мій екран своїм волоссям під час польоту».

Він не міг зрозуміти, чому жінка вирішила заподіяти йому незручності таким чином, адже він не зробив нічого, що могло б спровокувати її на «випад».

Жінка, яка зіпсувала подорож пасажиру літака

Реакція Мережі

Користувачі дали обуреному пасажиру кілька порад, зокрема іронічних:

«Сильне, мокре, неакуратне чхання легко підробити, і воно надзвичайно корисне».

«Починай плести коси, якщо вона повернеться, скажи, що тобі нудно».

«Лайфхак: жувальна гумка відмінно підходить як клей, якщо потрібно прикріпити фіранки над видимим простором екрана, щоб вони не заважали огляду! Спробуйте!»

«У дев’яти випадках із десяти проста фраза: „Вибачте, ваше волосся загороджує екран телевізора“ спрацює»

«Мене бентежить, чому вона просто не збере волосся в пучок?»

«Бортпровідники готові допомогти вам і зробити ваш політ комфортнішим/приємнішим».

«Зателефонуйте в дзвіночок над головою, вкажіть на те, що відбувається, і їй люб’язно розкажуть, у чому проблема.

«Ніколи не засмучуйтесь і навіть не розмовляйте з цією людиною, побоюючись здатися грубим. Сподіваюся, ви так і зробили»

Втім один із коментаторів розповів, скільки зусиль йому знадобилося, щоб вирішити подібну ситуацію.

«Одного разу зі мною таке сталося. Я встав, щоб „сходити в туалет“, і поклав руку на спинку сидіння, „випадково“ злегка її потягнувши. Вона обернулася і кинула на мене зневажливий погляд, який я проігнорував. Повернувшись, я знову погладив її по волоссю. Другий зневажливий погляд.

За кілька хвилин йому довелося підвестися, аби дістати щось із верхнього відділення, і він знову вчепився у крісло, але дещо сильніше.

«Волосся зникло. Вона обернулася і виразила: „Якщо ти хотів, щоб я прибрала волосся, ти міг би просто попросити мене!“ Я відповів: „Якщо мені доведеться пояснювати, ти все одно не зрозумієш“, — завершив користувач.

Раніше у лондонському метро жінка влаштувала салон краси, здивувавши пасажирів. Так, вона вирішила пофарбувати волосся прямо у вагоні.

24-річна Мікаела Інфанте оприлюднила відео, яке миттєво стало вірусним та набрав понад 5 мільйонів переглядів у TikTok.

Інцидент стався вранці, близько 10:00, на лінії Metropolitan. Жінка спокійно дістала з пакета фарбу для волосся, одягла рукавички та почала наносити засіб, використовуючи вікно потяга як дзеркало. Її сусід пересів на інше місце, проте більшість пасажирів відреагували на це спокійно.