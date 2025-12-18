Літак / © pexels.com

В США 36-річному пасажиру рейсу Alaska Airlines висунули обвинувачення після інциденту на борту літака, що прямував з Дед-Хорса до Анкориджа. За даними слідства, чоловік намагався відкрити двері салону під час польоту на висоті близько 5,49 км.

Про це повідомило видання Daily Mail.

Йдеться про Кассіана Вільяма Фредерікса. Інцидент стався ввечері 10 грудня під час 90-хвилинного рейсу. Свідки повідомили, що протягом усього польоту пасажир поводився дивно: тремтів, бурмотів незрозумілі фрази та скаржився на галюцинації. Зокрема, він говорив, що «крила зникли» і що літаком нібито керують «невидимі люди».

Ситуація загострилася, коли чоловік встав нібито до вбиральні, але замість цього підійшов до задніх дверей літака й почав підіймати засувку. За свідченнями ФБР, він заявляв, що йому «потрібне свіже повітря». Пасажира зупинили троє інших мандрівників, яким довелося фізично його стримувати.

Екіпаж повідомив пілотів про інцидент менш ніж за 20 хвилин до посадки. Хоча розглядалася можливість зміни маршруту, рейс вирішили не перенаправляти. Фредерікса класифікували як загрозу другого рівня — таку, що передбачає фізично агресивну поведінку.

Після приземлення в Анкориджі чоловіка зустріла поліція аеропорту, до справи долучили ФБР. За даними правоохоронців, пасажир заспокоївся та вибачився перед екіпажем. Його доправили до лікарні для медичного обстеження.

Під час спілкування з медиками Фредерікс заявив, що протягом останніх десяти днів вживав алкоголь, має зорові та слухові галюцинації, а також не пам’ятає подій останніх двох років. Також стало відомо, що він приймав тразодон — препарат, який може спричиняти запаморочення, тремор і сплутаність свідомості.

В Alaska Airlines повідомили, що пасажиру заборонили користуватися послугами авіакомпанії, та подякували екіпажу за професійні дії під час інциденту.

Нагадаємо, нещодавно рейс авіакомпанії KLM довелося скасувати після того, як на борту літака виявили великого щура. Пасажири були шоковані, а повітряне судно тимчасово вивели з експлуатації для санітарного оброблення.