Пасажир розплатився за проїзд 2000-річною монетою, яка виявилася скарбом

Монета / © Associated Press

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У британському місті Лідсі пасажир замість пенні передав монету, викарбувану понад дві тисячі років тому.

Про це повідомляє Daily Galaxy.

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Незвичайну знахідку виявив Джеймс Едвардс, колишній головний касир транспортної компанії Leeds City Transport. Наприкінці зміни він перераховував виручку від продажу квитків і відкладав монети, які не можна було прийняти як законний платіжний засіб. Деякі з них Едвардс забирав додому свого маленького онука Пітера.

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У результаті Пітер Едвардс разом із фахівцями музеїв з’ясував, що монета пов’язана із давнім Кадісом — поселенням фінікійського походження на півдні Іспанії. Її викарбували в I столітті до нашої ери.

Експерти пояснюють, що монети в грецькому стилі широко використовувалися у фінікійській культурі та були затребувані середземноморських торговців.

Однак головне питання залишається без відповіді: яким чином стародавня іспанська монета виявилася у пасажира британського автобуса? Едвардс припустив, що її міг привезти додому один із військовослужбовців після Другої світової війни. Підтвердити цю версію поки що не вдалося.

Нагадаємо, звичайна прогулянка польським замком обернулася несподіваною історичною знахідкою для дев’ятирічного хлопчика. Він випадково натрапив на срібний артефакт, якому понад 400 років.

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