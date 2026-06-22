Пасажир Ryanair проніс на борт 20 кг багажу без доплати: який трюк він використав

Ryanair / © Associated Press

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Пасажир Ryanair зміг взяти на борт літака 20 кг речей і не заплатити за багаж жодної додаткової суми. Його лайфгак швидко став вірусним у соцмережах.

У новому відео він показав, як уникнув сплати за багаж на рейсі Ryanair вартістю 20 доларів.

Для цього мандрівник використав вакуумні пакети. Він щільно запакував одяг, зменшивши його об’єм, а потім склав пакунки у рюкзак, який дозволено брати на борт як безкоштовну ручну поклажу.

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На відео Роб із усмішкою демонструє зім’ятий одяг і коментує: "Подивіться". Після цього він складає вакуумні пакети у рюкзак і проходить на посадку без оплати зареєстрованого багажу.

Ролик набрав понад 2,4 млн переглядів. У підписі до відео мандрівник пожартував, що "запакував усі валізи у вакуум, щоб вони помістилися в безкоштовну сумку Ryanair".

Користувачі соцмереж активно обговорюють лайфгак. Дехто назвав його "фінальним босом серед пакувальних кубиків", однак інші звернули увагу на очевидні мінуси.

Варто враховувати, що Ryanair встановлює обмеження для ручної поклажі. Якщо сумка не відповідатиме правилам авіакомпанії або перевищуватиме дозволену вагу, пасажиру доведеться доплатити.

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