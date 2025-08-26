Пасажирка літака намагалася відчинити аварійні двері просто під час польоту: чим це закінчилося

Літак Ryanair / © www.ryanair.com

Рейс авіакомпанії Ryanair з Манчестера до Агадіра (Марокко) довелося повернути назад до Великої Британії після того, як одна з пасажирок спробувала відчинити аварійні двері під час польоту.

Про це повідомляє Express.

Кадри, зняті очевидцем і опубліковані Manchester Evening News, показують, як офіцери поліції Великого Манчестера дістають речі з багажних полиць та прямують проходом до передніх дверей літака.

Літак, що злетів о 9:00 ранку 25 серпня, уже за годину був змушений повернутися до аеропорту Манчестера, де на нього чекали правоохоронці. Представники поліції підтвердили, що жінку затримали.

У Ryanair прокоментували інцидент.

«Цей рейс із Манчестера до Агадіра (25 серпня) був змушений повернутися до Манчестера невдовзі після зльоту через те, що один із пасажирів почав поводитися агресивно на борту. Екіпаж заздалегідь викликав поліцію, яка зустріла літак після приземлення та зняла цього пасажира з рейсу, після чого літак продовжив свій політ до Агадіра. Ryanair дотримується суворої політики нульової толерантності до неналежної поведінки пасажирів і надалі вживатиме рішучих заходів, щоб гарантувати безпеку та комфорт усіх пасажирів і екіпажу без зайвих перешкод», — йдеться в заяві авіакомпанії.

Поліцейські виймають речі з верхніх полиць у літаку / © Connor Leon

Свідки розповіли, що інші пасажири зупинили жінку, коли вона намагалася відчинити аварійний вихід, та повідомили про це екіпажу. Порушницю пересадили на інше місце, а капітан контролював ситуацію до самого приземлення.

Після приземлення жінку вивели з борту співробітники поліції, а технічні фахівці перевірили двері й замінили пошкоджені пластикові накладки.

«Рейс Ryanair RK1266 [з Манчестера] до Агадіра був змушений повернутися через спробу пасажирки відчинитиаварійний вихід. Вона лише зняла пластикову накладку, але не змогла відчинити двері, оскільки інші пасажири вчасно втрутилися та сповістили екіпаж о 9:30. Потім інформували капітана. Літак приземлився безпечно, жінку передали поліції, а інженери перевірили двері та замінили пошкоджені частини», — розповів один із пасажирів.

За інформацією Flight Aware, рейс RK1266 продовжив політ до Агадіра об 11:22.

Нагадаємо, міжнародний рейс з Токіо до Г’юстона був змушений приземлитися в Сіетлі через те, що пасажир намагався відчинити двері літака під час польоту. Чоловіка, якого стримали пасажири та екіпаж, передали поліції та госпіталізували з «кризою здоров’я».