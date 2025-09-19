Пасажирка літака обурила Мережу через горіхи: що сталося

Літак / © pexels.com

Реклама

Відео сколихнуло Мережу і викликало бурхливі обговорення. На кадрах видно, як жінка-пасажирка під час польоту чистить горіхи, кидаючи всю шкаралупу просто під сидіння. Її поведінку назвали не лише грубою, а й небезпечною.

Про подію стало відомо з Tik-Tok.

Інцидент стався на борту літака, коли пасажирка, яка сиділа біля вікна, почала чистити горіхи, не звертаючи уваги на інших. Її сусідка зняла все на відео, яке швидко стало вірусним, набравши понад 1,3 мільйона переглядів.

Реклама

«Щойно помітила, що жінка поруч зі мною чистить горіхи й просто кидає їх на підлогу… Я попросила її зупинитися, але було надто пізно», — підписала вона свій ролик.

Сміття в літаку / © скрін з відео

Пізніше вона додала, що під кріслом залишилася ціла купа сміття.

Користувачі TikTok назвали таку поведінку «грубою і неповажною», але головна хвиля обурення була пов’язана з питанням безпеки. Багато хто висловив занепокоєння, що такі дії можуть мати серйозні наслідки для людей з алергією.

«Я знаю людей із небезпечною для життя алергією на горіхи. Це не просто огидно і нешанобливо, це небезпечно», — написав один з коментаторів.

Реклама

Нагадаємо, раніше ми писали, що колишня стюардеса British Airways Джейн Хоукс розповіла, чому пасажирам не слід обирати місця у хвостовій частині літака. Її порада не пов’язана з безпекою, а зі зниженням рівня джетлагу після перельоту.