Пасажирка літака влаштувала скандал і бійку зі стюардесою: чим це завершилось (відео)

Інцидент із пасажиркою рейсу авіакомпанії Ibom Air / © скриншот з відео

Реклама

В аеропорту Лагоса в Нігерії жінку силоміць вивели з літака після того, як вона відмовилася вимкнути свій телефон перед вильотом та побилася з бортпровідницею.

Про це повідомляє PEOPLE.

Інцидент стався 10 серпня на рейсі авіакомпанії Ibom Air з Уйо до Лагоса. У заяві на Facebook перевізник підтвердив факт події та назвав пасажирку — Комфорт Еммансон. У компанії наголосили, що її «поведінка становила серйозну загрозу безпеці» екіпажу, пасажирів і літака.

Реклама

За даними авіакомпанії, пасажирку «згідно зі стандартними правилами авіаційної безпеки» попросили вимкнути телефон, і відповідне оголошення зробив командир повітряного судна. Один із пасажирів, який сидів поруч, нібито вимкнув її телефон самостійно, після чого жінка влаштувала «словесну тираду». Конфлікт на борту вдалося врегулювати, і рейс вилетів за розкладом.

Після прибуття до Лагоса Еммансон «дочекалася, поки всі інші пасажири вийдуть, а потім підійшла» до члена екіпажу, який просив її вимкнути телефон, стверджуючи, що вона зірвала з бортпровідниці перуку, зняла її окуляри та «кілька разів ударила її по обличчю».

Associated Press оприлюднило відео, де видно, як пасажирку тягнуть сходами з літака. За словами авіакомпанії, жінка також «намагалася силоміць дістати вогнегасник, щоб використати його як зброю, що могло б пошкодити літак і призвести до його простою».

Дата публікації 14:22, 15.08.25 Кількість переглядів 8 Пасажирку силоміць вивели з літака після скандалу на борту

Пілот викликав службу безпеки, і жінку «зв’язали та силою вивели з літака», після чого її передали під варту Федерального управління аеропортів Нігерії, а далі — поліції для розслідування. В Ibom Air заявили, що Еммансон отримала довічну заборону на польоти з авіакомпанією, підкресливши політику «нульової толерантності до будь-яких проявів агресії чи насильства, які загрожують безпеці пасажирів, екіпажу або обладнання».

Реклама

«Безпека залишається нашим найвищим пріоритетом. Ми закликаємо всіх пасажирів завжди виконувати інструкції екіпажу для безпеки, захисту та комфорту кожного на борту», — йдеться в заяві.

«Після прибуття до Лагоса, поки інші пасажири виходили, пасажирка, що порушувала правила, нібито сховалася в туалеті та вичікувала момент, щоб напасти на бортпровідницю, з якою у неї раніше була суперечка. Екіпаж був упевнений, що всі вже вийшли, але жінка вийшла з туалету й напала», — розповів у коментарі PEOPLE директор з питань публічних зв’язків та захисту прав споживачів Федерального управління аеропортів Нігерії Майкл Ачімугу.

За його словами, один зі свідків — інший пасажир — заявив, що екіпаж «поводився грубо» під час початкової суперечки, і вважає, що це могло вплинути на поведінку жінки.

«Згідно з правилами, відповіддю на грубість не є ляпаси чи побиття. Правильний шлях — звернутися до відділу захисту прав споживачів ФУАН, і справа отримала б належну увагу. Тому пасажирка діяла неправомірно», — додав Ачімугу, уточнивши, що під слідством перебуває і особа, яка поширила відео.

Реклама

«Хоча Міністр авіації та аерокосмічного розвитку вже посприяв мирному врегулюванню конфлікту між Ibom Air та пасажиркою (її щойно звільнили з-під варти), Управління проводить ретельне розслідування інциденту, щоб виявити й усунути прогалини», — підсумував він.

Водночас Нігерійська асоціація юристів у заяві в соцмережі X засудила дії авіакомпанії та закликала, щоб «Ibom Air негайно скасувала довічну заборону, вибачилася перед пані Еммансон і повністю співпрацювала з неупередженим розслідуванням цього інциденту».

Нагадаємо, раніше на борту літака, який прямував із Тенерифе до Глазго, п’яна британка влаштувала дебош: погрожувала іншим пасажирам «бомбою» та тим, що «закидає їх пляшками з-під вина». Через це пілоти були змушені приземлити борт в іншому аеропорту, а жінку і її партнера висадили.