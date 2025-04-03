Пасажирка вчепилася зубами в стюардесу після бійки із сусідкою: що сталося

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Пасажирка вчепилася зубами в бортпровідницю, яка намагалася зупинити її бійку з іншою жінкою. Бійка нібито почалася через запах тіла і парфумів, коли літак готувався до зльоту з міжнародного аеропорту Шеньчжень Баоань в Китаї у вівторок, 1 квітня.

Про це пише Daily Star.

Співробітники Shenzhen Airlines кинулися до правого ряду, де сиділи пасажирки, що билися. Двоє чоловіків, що сиділи позаду, намагалися допомогти зупинити бійку, яка вийшла з-під контролю.

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Під час штовханини одна з жінок вкусила стюардесу за руку, а інша пасажирка отримала подряпини. Обох жінок забрала поліція.

Бійка в літаку / © Jam Press

Бійка спричинила двогодинне затримання рейсу Shenzhen Airlines, який врешті-решт вилетів до міжнародного аеропорту Шанхаю Хунцяо о 19:56.

Shenzhen Airlines розпочала розслідування. Авіакомпанію попросили прокоментувати ситуацію.

Нагадаємо, раніше пілот після 2 годин подорожі раптово розвернув пасажирський літак назад, бо він «щось забув».