Пасажирку не пускали на борт літака через одяг: що сталося

Літак / © Associated Press

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25-річна жінка заявила, що авіакомпанія не дозволила їй одразу сісти на літак через «занадто відвертий» одяг. За її словами, щоб пройти на посадку, їй довелося одягнути куртку та повністю її застібнути.

Про це повідомило видання Mirror.

Інцидент стався з Еддою Пільц, яка відома в соцмережах під псевдонімом Едда Еліза. Вона розповіла, що летіла рейсом Lufthansa, а для подорожі обрала спортивні шорти та кроп-топ, оскільки надворі стояла спека понад 30°C.

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За словами жінки, біля виходу на посадку співробітник авіакомпанії зупинив її перед скануванням посадкового талона та повідомив, що вона не може сісти на борт. Коли пасажирка поцікавилася причиною, їй, як вона стверджує, відповіли: «На вас нічого немає. Ви голі».

Едда наголосила, що була вдягнена у звичайний спортивний комплект. Попри це, їй запропонували прикритися. Вона одягла куртку, після чого, за її словами, працівники попросили застібнути її до кінця. Лише після цього жінці дозволили пройти на посадку.

«Якщо є правила, я їх приймаю. Але тоді покажіть мені ці правила», — сказала пасажирка.

У Lufthansa заявили, що висловлювання, які, за словами жінки, пролунали від співробітника, не відповідають стандартам компанії і не використовувалися б персоналом.

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Водночас в авіакомпанії наголосили, що пасажири мають бути вдягнені відповідно до характеру громадської подорожі та таким чином, щоб не створювати дискомфорту для інших людей. У Lufthansa зазначили, що відповідні положення містяться в загальних умовах перевезення, які дозволяють персоналу ухвалювати рішення у подібних ситуаціях. Також у компанії повідомили, що уважно ставляться до звернень щодо можливих порушень і проводять внутрішню перевірку таких випадків.

Багато авіакомпаній залишають за собою право не допускати до польоту пасажирів, якщо їхній одяг вважають неналежним або таким, що може образити інших. Такі правила пояснюють питаннями безпеки, гігієни та запобігання можливим конфліктам на борту. Водночас критерії того, який саме одяг вважати прийнятним, нерідко залежать від оцінки працівників авіакомпанії.

Нагадаємо, раніше секретні відсіки літаків, про які ніколи не здогадуються звичайні мандрівники, стали предметом обговорення в Мережі.

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