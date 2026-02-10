Пасажири були шоковані: жінка приготувала обід для родини просто в літаку (відео)

Жінка готувала їжу в літаку під час польоту: відео завірусилося у Мережі / © people.com

У США 71-річна мешканка штату Юта Шеллі Мерфі стала зіркою соцмереж після того, як приготувала повноцінні обіди для своєї родини просто під час авіаперельоту. Відео, на якому жінка розкладає інгредієнти на відкидному столику в економ-класі, зібрало мільйони переглядів та викликало дискусію щодо гігієни та етикету в літаках.

Про це пише People.

Подробиці «імпровізованого гастроному»

Під час п’ятигодинного рейсу Шеллі Мерфі організувала процес приготування сендвічів прямо в кріслі пасажира. На кадрах видно, як вона збирає бутерброди, додаючи шинку, сир, цибулю, мариновані огірки, салат та майонез, після чого роздає їх своїм дорослим дітям та їхнім партнерам.

Донька жінки, 48-річна Ілеша ДеПаскуале, яка опублікувала відео у TikTok, подякувала матері за турботу, поки пасажири з сусідніх рядів із подивом спостерігали за процесом.

Реакція аудиторії: захоплення проти критики

Користувачі соцмереж розділилися на два табори. Частина глядачів висловила захоплення відданістю матері:

«Вона принесла Subway у літак!» — пожартував один із коментаторів.

«Сендвічі виглядають приголомшливо», — зазначив інший користувач.

Водночас значна частина аудиторії розкритикувала такий вчинок, наголошуючи на питаннях гігієни та комфорту інших пасажирів:

«Я боюсь взяти в літак шампунь неправильного розміру, а ця жінка принесла цілий магазин сендвічів», — написав один із підписників.

«З усіма цими мікробами в крихітній „трубці“ літака… я б точно не готував там їжу», — додав інший глядач.

Попри критику щодо бактерій у повітрі та непрактичності такого задуму, родина Мерфі залишилася задоволеною. Син Нед назвав сендвіч «дуже смачним», а донька Ілеша підкреслила у коментарях: «Вони були неймовірні! Вона найкраща!»

Для родини цей випадок став не медійною акцією, а звичним проявом материнської турботи, адаптованим до умов польоту.

Нагадаємо, іспанський авіаперевізник Iberia з 28 січня ввів нові правила реєстрації багажу, що стосуються предметів нестандартної форми. За порушення нових норм пасажирам загрожують додаткові збори до 125 фунтів стерлінгів (понад 7000 грн) або відмова у перевезенні речей.