Реклама

Пасажир рейсу мексиканської авіакомпанії Viva опублікував відео моторошного моменту, коли під час польоту блискавка влучила в одне з крил літака.

На записі видно, як яскравий розряд промайнув уздовж лівого крила повітряного судна. Одразу після цього кадр залило сліпучим спалахом світла.

Коли світіння зникло, можна було помітити, що частина крила продовжувала світитися, а позаду залишався помітний слід диму.

Реклама

За декілька секунд у салоні почулися перелякані вигуки та стогони пасажирів, які стали свідками інциденту.

Відомо, що блискавка влучила у літак під час рейсу з міжнародного аеропорту Пуерто-Ескондідо до міжнародного аеропорту Феліпе-Анхелес у Мехіко.

У авіакомпанії Viva підтвердили факт інциденту. У коментарі місцевим ЗМІ перевізник заявив: «Удар блискавки дійсно стався».

Також у компанії наголосили, що ситуація не становила загрози для пасажирів чи екіпажу.

Реклама

«Літак ніколи, ні на мить, не перебував у небезпеці. Він без жодних проблем досяг місця призначення», — повідомили представники авіакомпанії.

За інформацією Need To Know, інцидент стався у перші тижні сезону дощів у мексиканському штаті Оахака.

Саме прибережна зона, де розташований Пуерто-Ескондідо, вважається одним із регіонів Мексики з найвищою грозовою активністю у цей період року.

Фахівці також попереджають, що нинішній сезон гроз може бути активнішим за звичайний. Причиною цього називають підвищену температуру води у Тихому океані.

Реклама

У Федеральному управлінні цивільної авіації США (FAA) зазначають, що комерційні літаки в середньому зазнають удару блискавки приблизно раз на рік.

При цьому більшість таких випадків не призводить до серйозних пошкоджень літака та не створює небезпеки для пасажирів.

Один із користувачів Мережі, коментуючи відео, написав: «В принципі нічого не відбувається, але це все одно шокує і досить лякає під час польоту».

Нагадаємо, 19-річний хлопець вижив після удару блискавки та шокував вчинком.

Реклама

Новини партнерів