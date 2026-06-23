Пасажири навіть не здогадуються: стюардеса розкрила таємницю секретних кімнат у літаках

Літак / © pexels.com

Реклама

Для більшості пасажирів спроба заснути під час повітряної подорожі обмежується незручним кріслом економкласу та надувною дорожньою подушкою. Однак на літаках, які виконують тривалі далекомагістральні рейси, передбачені спеціальні зони відпочинку для екіпажу. Ці приміщення надійно приховані від очей мандрівників, а умови в них є доволі специфічними.

Про це розповіла британська бортпровідниця Кріс Мейджор.

«Якщо ми летимо кудись, скажімо, понад 13 годин, нам потрібні хороші зони відпочинку», — пояснила Мейджор.

Реклама

Вона додала, що під час тривалих рейсів членам екіпажу зазвичай дозволяють поспати близько 90 хвилин. Цього часу якраз достатньо для проходження одного повноцінного циклу сну. Це допомагає бортпровідникам та пілотам відновлювати сили, зберігати концентрацію, оперативно приймати рішення у критичних ситуаціях та ефективно спілкуватися з пасажирами на висоті понад 9 тисяч метрів.

Чому спальні місця порівнюють із «трунами»

Конструкція та розташування спальних зон повністю залежать від моделі та габаритів конкретного повітряного судна. Переважно це вузькі ліжка-капсули, які розміщуються одне над одним у верхній або хвостовій частині фюзеляжу, де є вільний простір. Через екстремальну тісноту серед авіаційного персоналу закріпилася за ними доволі похмура назва.

Бортпровідниця визнає, що повноцінно розслабитися у таких кімнатах удається далеко не всім колегам через архітектурні обмеження літака.

«Деяким членам екіпажу дуже важко на ліжках, вони не дуже зручні. Іноді вони тісні, довгі, вузькі й розділені іншими ліжками лише невеликим шматком тканини», — зізналася Кріс Мейджор.

Реклама

Окрім незручностей безпосередньо під час відпочинку, певні труднощі викликає навіть спроба потрапити до свого тимчасового спального місця. Бортпровідникам доводиться демонструвати неабияку гнучкість, аби залізти у свій відсік після важкої зміни в салоні.

За словами британки, внутрішній простір літака диктує свої жорсткі правила компресії та економії кожного сантиметра.

«У них доводиться протискуватися, тому вони довгі й вузькі, адже знаходяться у верхній частині літака, і місця там мало. Вони схожі на ті, які ви уявляєте собі на підводному човні», — резюмувала бортпровідниця.

Нагадаємо, експілот American Airlines Стів Шайбнер розвінчав міф про найбезпечніші місця в хвостовій частині літака. Дізнайтеся, від чого насправді залежить виживання під час аварії.

Реклама

Новини партнерів