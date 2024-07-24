Пасмо волосся продали за понад 180 тисяч гривень: кому воно належало (фото)

Його описали як "досить рідкісне".
Пасмо волосся Флоренс Найтінгейл принесло понад 3 500 фунтів стерлінгів (180 тисяч гривень) на аукціоні в Північному Йоркширі, Англія.
Про це пише ВВС.
Волосся, яке, як було підтверджено, належало піонерці медсестринства 19-го століття, очікувано коштувало від £2000 до £3000. Воно було продане разом з її підписом на обрізаному аркуші паперу.
Аукціонери Tennants Auctioneers заявили, що лоти, продані в Лейберні, перебували у володінні нащадків сестри Найтінгейл. Джоді Бейтон, аукціоністка і оцінювачка, раніше описала пасмо волосся як "досить рідкісне".
Гаррієт Гантер-Смарт з Tennants повідомила, що локон був придбаний приватним покупцем з Великої Британії за £3606.
Багато хто вважає Найтінгейл засновницею сучасного медсестринства. Вона стала відомою як "Дама з лампою" під час Кримської війни. Конфлікт спалахнув 1853 року. Британія, Франція, Туреччина і Сардинія об'єднали зусилля для боротьби проти Росії.
Найтінгейл попросили зібрати команду з 38 медсестер, які поїхали підтримувати солдатів у військовому госпіталі в Туреччині. Це був перший випадок, коли жінкам дозволили служити в армії. Після прибуття, Найтінгейл швидко поставила перед своєю командою завдання навести лад у госпіталі та забезпечити належний догляд за солдатами.
1860 року вона заснувала навчальну школу Найтінгейл при лікарні Святого Томаса в Лондоні. Це був перший навчальний заклад такого типу, який направив медсестер по всій Великій Британії для поширення її ідей на місцях.
Вона померла 1910-го у віці 90 років.
Нагадаємо, скелет стегозавра продали за рекордні $44 мільйони. Скелету Апекса близько 150 мільйонів років.
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