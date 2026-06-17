Пастка для логіки: скільки цифр приховує годинник — перевірте себе

Годинник

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Ця проста на перший погляд головоломка часто вводить людей в оману, адже більшість відповідає неправильно. Питання звучить так: скільки цифр на циферблаті годинника?

Головоломку оприлюднили у Мережі.

Завдання на логіку

Більшість одразу каже «12», адже саме стільки чисел розміщено на класичному циферблаті — від 1 до 12. Однак у задачі йдеться не про числа, а про цифри, і саме це змінює відповідь.

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У математиці існує лише 10 цифр: від 0 до 9, тоді як числа складаються з цих цифр. Наприклад, число 12 містить дві цифри — 1 і 2.

Через цю різницю між поняттями багато хто помиляється, відповідаючи на запитання. Якщо рахувати унікальні цифри, які використовуються на циферблаті, їх буде 10 — від 0 до 9. Якщо ж підрахувати всі цифри в числах від 1 до 12 з урахуванням повторень, отримаємо 15 цифр.

Таким чином, правильна відповідь залежить від трактування самого запитання.

Рніше ми писали про математичну головоломку, яка збентежила корситувачів. Так, їм запропонували розв'язати простий на вигляд приклад: 10 + 10 × 0 + 10. Багато людей дали різні відповіді — 10, 20 і навіть 30 — через плутанину з порядком виконання дій. Насправді правильний розв’язок визначається правилом пріоритету операцій (спочатку множення, потім додавання): спочатку 10 × 0 = 0, після чого приклад стає 10 + 0 + 10. Отже, правильна відповідь — 20.

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