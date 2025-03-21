Пастор із Флориди понад рік страждав від загадкової хвороби: що виявили лікарі

Лікарі довго шукали джерело інфекції, поки не видалили дефібрилятор пастора.

Любов до кулінарних експериментів ледь не коштувала життя пасторові з Флориди, який з'їв м'ясо дикої свині.

Про це повідомило видання Gizmodo.

Після дегустації подарунка від мисливця чоловік, якому понад 70 років, почав відчувати біль у грудях та періодичні напади лихоманки. Медики довгий час не могли встановити причину його стану, поки не видалили імплантований дефібрилятор. Аналізи показали, що його організм був інфікований Brucella suis — бактерією, яка викликає бруцельоз.

Це захворювання може призводити до лихоманки, болю в суглобах і навіть запалення серця. У США воно трапляється рідко, але у Флориді через велику кількість диких свиней ризик зараження значно вищий.

Лікарі закликають дотримуватися заходів безпеки під час оброблення та приготування дичини, оскільки бруцельоз може мати серйозні наслідки.

Нагадаємо, 103-річна жінка померла після восьми десятиліть очікування чоловіка, який працював за кордоном.

Читайте також: