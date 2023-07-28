Павук укусив чоловіка за горло, поки той спав: "Думав, що помру" (фото)

Він заліз йому у відкритий рот.

Листоноша з Великої Британії пережив, мабуть, найгірший страх будь-якого арахнофоба після того, як павук вкусив його за горло, поки він спав.

Про це пише nypost.com.

Горло Кріса Коуслі так сильно набрякло, що він не міг дихати.

"Я думав, що помру", - сказав 52-річний чоловік про інцидент, який стався близько 3:30 ранку. "Це була абсолютно нормальна ніч, але потім я прокинувся, задихаючись, і не міг дихати. Мені довелося засунути палець у горло, щоб вдихнути трохи повітря, але щойно я його вийняв, то знову не міг дихати".

Згодом він набрав 999, номер служби екстреної допомоги Великої Британії, і розповів їм про своє скрутне становище.

"Я не знаю, як бідна жінка, яка відповіла на дзвінок, зрозуміла, що я кажу, тому що я не міг говорити", - пригадав він.

Незабаром після цього прибули парамедики і оглянули горло Кріса, після чого сказали, що він "вдихнув" павука уві сні, який потім вкусив його язичок — м'ясистий виступ у задній частині горла.

Кріс Коуслі / Фото: SWNS

Неясно, який вид павукоподібних проковтнув чоловік, але лікарі не стали ризикувати. Вони внутрішньовенно крапельно вводили фізіологічний розчин та антибіотики.

Медики навіть направили Коуслі до ЛОРа, щоб переконатися, що все гаразд. Встановивши, що горло потерпілого більше не набрякле, лікарі виписали його о 7:30 ранку.

Попри те, що йому більше не загрожувала небезпека, Коуслі доклав усіх зусиль, щоб захистити свій будинок від павуків, щоб не допустити ще одного небажаного сніданку в ліжко.

Кріс Коуслі / Фото: SWNS

"Я не міг заснути, доки не пропилососив увесь будинок і не вставив у стіну заглушку від павуків", — сказав британець.

Нагадаємо, жінка шокувала реакцією тіла на грудні імпланти. Вона роками страждала та навіть тимчасово осліпла.

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