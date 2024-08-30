Павук-"зомбі" з моторошними наростами нажахав Мережу – відео

Зомбіподібний гриб, який муміфікує свою здобич, заразив павука своїми наростами.

Про це пише Daily Star.

Гриб, який належить до тієї ж родини, що й кордіцепси, став відомим завдяки серіалу HBO "Останні з нас" і ласує павуками-люками. Новий зразок, названий Purpureocillium, заражає через спори, які потрапляють на жертву і проникають в організм.

Грибкова тканина повільно розростається по тілу і випускає з голови павука фіолетове стебло. Це сталося, коли польовий дослідник, який працював у перуанській Амазонії, натрапив на мертвого павука-птахоїда, що страждав внаслідок зараження паразитом.

"Він заволодів його нервовою системою і змусив його прийти в це місце", - сказав дослідник дикої природи Кріс Кетола, який опублікував відео в Instagram. "А коли він помер, гриб проріс з його тіла, що дозволило спорам поширитися на іншого павука-птахоїда, який нічого не підозрював. Це справді жахлива, але водночас неймовірна знахідка, яку зробила наша команда".

Жоао Араужо з Нью-Йоркського ботанічного саду каже, що гриб організовує себе в організмі.

"Потрапивши в тіло павука, грибок розмножується у вигляді дріжджоподібних клітин, долаючи імунну систему господаря і спричиняючи хворобу", - розповів Араужо в інтерв'ю Daily Mail. "Одразу після загибелі господаря ці дріжджоподібні клітинні ланцюжки починають з'єднуватися і проростати у нитки, або гіфи. Вони починають організовуватися, щоб створити плодове тіло з господаря; воно варіюється залежно від виду, наприклад, гриб зомбі-ант часто росте з потилиці, а пурпуроцилюс зазвичай росте з головогрудей павука".

Павук-"зомбі" / Фото: instagram.com/chrisketola

Вчені вважають, що гриб складається з декількох невідомих видів, а його яскраво фіолетовий колір є загадкою.

"Наше дослідження припускає, що P. atypicolum насправді складається з декількох неописаних видів; це так званий "комплекс видів", і наша нова знахідка в Бразилії – лише одна з декількох", - сказав Араужо. "Ми вважаємо, що наше нове відкриття обмежується Бразилією або Південною Америкою".

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